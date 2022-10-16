Теннис. WTA 500. Сан-Диего 2022. Финал. Швентек - Векич: что ждать и где смотреть

В финале теннисного турнира WTA 500 San Diego Open в ночь с 16 на 17 октября 2022 года по московскому времени сыграют первая ракетка мира Ига Швентек и Донна Векич, занимающая только 77 место в рейтинга WTA. Причем Векич доигрывала свой полуфинал против Даниэль Коллинз за несколько часов до финала.

Швентек продолжает свой великолепный сезон. Да, она проиграла финал в Остраве на прошлой неделе Барборе Крейчиковой, но ее стабильно высокий уровень поражает. В сезоне-2022 она выиграла уже 62 матча. В том числе обыграла двух теннисисток топ-10 в решающих матчах в Сан-Диего. Причем Кори Гауфф в четвертьфинале она разгромила 6:0, 6:3, а с Джессикой Пегулой в полуфинале пришлось повозиться подольше – 4:6, 6:2, 6:2.

Тем не менее, восемь сыгранных сетов в Сан-Диего – не такая уж и большая нагрузка. Векич на пути к первому финалу с 2019 года (тогда она уступила в решающем матче в Санкт-Петербурге) провела десять партий, причем обыграла в том числе таких сильных теннисисток как Мария Саккари, Арина Соболенко и в полуфинале Даниэль Коллинз 6:4, 4:6, 7:6. Из-за дождя полуфинальная игра прерывалась несколько раз, растянувшись на два дня. Добавим, что Донна не побеждала на турнирах WTA с 2017 года. Удастся ли ей восстановиться и оказать сопротивление Швентек? Шансов, надо признать, не так и много. Прежде Швентек и Векич встречались дважды в 2020 году – Ига пока не проиграла ни одной партии.

Теннис. WTA 500. San Diego Open. Сан-Диего, США (Hard). Финал

время начала матча - московское

17 октября, понедельник

Ига Швентек (Польша, 1) – Донна Векич (Хорватия). Начало не ранее 2:00

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