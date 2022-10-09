Теннис. WTA 500. Сан-Диего 2022: что ждать и где смотреть

Хотя женский теннисный турнир San Diego Open проводится в категории WTA 500, в 2022 году он собрал просто фантастический состав участниц. В Сан-Диего с 10 по 16 октября сыграют восемь из 11 лучших теннисисток мира во главе с первой ракеткой мира Игой Швентек, которая, впрочем, заметно устала в Остраве, где проиграла марафонский финал Барборе Крейчиковой. Среди других претенденток на победу отметим Джессику Пегулу, Елену Рыбакину и Людмилу Самсонову, пусть две последние теннисистки не входят даже в топ-20.

Швентек на WTA 500 в Остраве проиграла свой первый финал с 2019 года. Понятно, что по ходу выдающегося сезона Ига подустала, но она все равно играет на очень приличном уровне. С другой стороны, хватит ли ей времени на восстановление? К тому же за пару-тройку дней Швентек не только надо добраться из Европы до Северной Америки, а еще и акклиматизироваться. Кроме того, уже в стартовом матче (во втором круге) ее ждет очень серьезная соперница – либо чемпионка Уимблдона 2022 Рыбакина, едва не обыгравшая Крейчикову в полуфинале Остравы, либо Гарбин Мугуруза.

Среди потенциальных соперниц Швентек по четвертьфиналу – Кори Гауфф, Бьянка Андрееску и Людмила Самсонова. Причем Бьянка и Людмила, выигравшая с начала августа три турнира WTA, встретятся уже на самом старте. В соседней четверти Джессика Пегула идет в четвертьфинале на Дарью Касаткину, но сетка у той крайне сложная – Лейла Фернандес в первом круге и, вероятно, Мэдисон Киз во втором.

Ига Швентек подустала в концовке сезона, но все равно может побороться за титул в Сан-Диего Фото © Getty Images

В нижней половине сетки фаворитом «де юре» считается вторая сеяная Паула Бадоса, однако в случае четвертьфинального матча с Каролин Гарсией, ее шансы с учетом выступлений на последних турнирах не столь и высоки. Хотя той же Гарсии на старте еще надо преодолеть сопротивление Даниэль Коллинз, которая возвращается в Тур после травмы. По идее, еще одну четвертьфинальную пару могут составить сеяные Мария Саккари и Арина Соболенко. Но и тут возможны варианты, ведь Саккари во втором круге может выйти на Каролину Плишкову, а Соболенко – на Веронику Кудерметову. Добавим, что помимо титула на кону и важные очки в борьбе за попадание на WTA Finals, куда пока гарантированно проходят лишь Швентек и Онс Жабер, турнир в Сан-Диего пропускающая.

Теннис. WTA 500. San Diego Open. Сан-Диего, США (Hard). Расписание

10 – 16 октября

время начала матчей - московское

10 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 21:30

11 октября, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 21:30

12 октября, среда

Второй круг. Начало в 21:30

13 октября, четверг

Второй круг. Начало в 21:30

14 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 21:00

15 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 22:00

17 октября, понедельник

Финал. Начало не ранее 2:00

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