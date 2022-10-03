Теннис. WTA 500. Острава 2022: результаты, видео, расписание

С 3 по 9 октября в Остраве проходит теннисный турнир категории WTA 500 AGEL Open. На нем выступит первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Швентек.

После победы на US Open Швентек не играла на протяжении трех недель, а, значит, к Остраве наверняка подойдет отдохнувшей. Постараются остановить Игу другие звездные участницы во главе с Паулой Бадосой, Анетт Контавейт, Марией Саккари и Дарьей Касаткиной.

Cравнительно молодой турнир в Остраве пройдет всего в третий раз. В 2020 году Арина Соболенко победила в финале Викторию Азаренко, а в 2021-м Контавейт в титульном матче одолела Саккари. Но на сей раз Анетт повторить свой успех будет крайне сложно, несмотря на подвиги в конце сентября – начале октября на турнире в Таллине. Ведь Контавейт попала в одну половину сетки со Швентек.

3 октября, понедельник

Первый круг

Екатерина Александрова – Виктория Азаренко – 6:4, 4:6, 6:2

Петра Квитова (Чехия) – Бернарда Пера (США, 2) – 6:3, 2:6, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан) – Мэдисон Киз (США) – 5:7, 6:3, 6:3

Жиль Тайкманн (Швейцария) – Тереза Мартинцова (Чехия)

Теннис. WTA 500. AGEL Open. Острава, Чехия (Hard). Расписание

3 – 9 октября

время начала матчей - московское

3 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 12:00

4 октября, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 12:00

5 октября, среда

Второй круг. Начало в 12:00

6 октября, четверг

Второй круг. Начало в 12:00

7 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 2:00

8 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 12:00

9 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 14:30

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