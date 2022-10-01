Теннис. WTA 500. Острава 2022: что ждать и где смотреть

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Швентек возвращается на теннисном турнире WTA 500 AGEL Open в Остраве. После победы на US Open Швентек не играла на протяжении трех недель, а, значит, к Остраве наверняка подойдет отдохнувшей. Постараются остановить Игу другие звездные участницы во главе с Паулой Бадосой, Анетт Контавейт, Марией Саккари и Дарьей Касаткиной.

Cравнительно молодой турнир в Остраве пройдет всего в третий раз. В 2020 году Арина Соболенко победила в финале Викторию Азаренко, а в 2021-м Контавейт в титульном матче одолела Саккари. Но на сей раз Анетт повторить свой успех будет крайне сложно, несмотря на подвиги в конце сентября – начале октября на турнире в Таллине. Ведь Контавейт попала в одну половину сетки со Швентек. Ига первый круг пропускает, а во втором встретится либо с Чжан Шуай либо с победительницей квалификации. В четвертьфинале наиболее вероятной оппоненткой кажется Беатрис Хаддад Майя, которая, судя по последним результатам, подустала после своих летних подвигов и может столкнуться со сложностями уже на старте против Каролины Муховой.

Контавейт в соседней четверти также начинает со второго круга, где сыграет с лучшей в матче Жил Тайхманн и Терезы Мартинцовой. Здесь же уже в первом круге нас ждут очень любопытные по вывески встречи – Касаткина против Эммы Радукану и Виктория Азаренко против Екатерины Александровой. Победительницы этих двух игр встретятся друг с другом, а лучшая может выйти на Контавейт.

Анетт Контавейт выбирается из игрового кризиса Фото © 2022 Getty Images

В нижней половине сетки рейтинговый фаворит Бадоса в последнее время никак не может справиться с игровым кризисом. Поэтому в случае встречи во втором круге с Петрой Квитовой далеко не факт, что именно Паулу стоит считать фаворитом. В этой же четверти победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сразится на старте с Мэдисон Киз, а Алена Остапенко – с Александрой Соснович. В соседней четверти во втором круге вероятно повторение полуфинальной пары турнира в Таллине, где вновь набирающая ход Барбора Крейчикова переиграла в затяжном трехсетовом матче олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич. Также во втором круге вероятен матч Саккари и Каролины Плишковой.

Добавим, что на данный момент на итоговый WTA Finals квалифицировались только Швентек и Онс Жабер, поэтому для участниц турнира в Остраве крайне важно набрать большое количество очков. Касаткина пока в чемпионской гонке занимает седьмое место, Саккари – девятое, Бенчич, Бадоса, Контавейт, Киз и Хаддад Майя входят в топ-15.

Теннис. WTA 500. AGEL Open. Острава, Чехия (Hard). Расписание

3 – 9 октября

время начала матчей - московское

3 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 12:00

4 октября, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 12:00

5 октября, среда

Второй круг. Начало в 12:00

6 октября, четверг

Второй круг. Начало в 12:00

7 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 2:00

8 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 12:00

9 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 14:30

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