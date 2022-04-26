Теннис. WTA 500. Мадрид-2022: что ждать и где смотреть

Первый грунтовый теннисный турнир категории WTA 1000 пройдет в Мадриде с 28 апреля по 7 мая 2022 года. В женском Mutua Madrid Open сыграют восемь представительниц топ-10 во главе с непобедимой в последние месяцы Игой Швентек.
В столице Испании вполне могла собраться вся теннисная элита без исключений, но третья ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 Барбора Крейчикова с февраля никак не может залечить травму локтя, а шестая ракетка мира Анетт Контавейт пропускает турнир в Мадриде из-за болезни. Кроме того, также приболела и 19-я в рейтинге WTA Ангелика Кербер, но остальные 17 теннисисток из топ-20 в строю. В том числе финалистка «Ролан Гаррос»-2021 Анастасия Павлюченкова, не игравшая из-за травмы с января.
Первая ракетка мира Швентек, чья победная серия составляет уже 23 матча, стартует игрой с квалифаером. В случае успеха ее ждет непростое испытание – встреча с лучшей в игре Петра Квитовой и Жиль Тайхманн. В третьем круге у Иги, выигравшей на днях на грунте в Штутгарте (все результаты и видео лучших моментов этого турнира смотрите здесь) намечается встреча с Еленой Рыбакиной, а на стадии четвертьфинала возможен матч с Гарбин Мугурузой или Эммой Радукану. Кстати, в Штутгарте в четвертьфинале Швентек встречалась как раз с Радукану.
Соседняя четверть сетки буквально нашпигована звездами. Достаточно сказать, что третья сеяная Мария Саккари на старте сыграет с Мэдисон Киз, а лучшая в этой паре затем встретится с победительницей матча Лейлы Фернандес и Дарьи Касаткиной. В свою очередь, Павлюченкова уже во втором круге может сыграть с Наоми Осакой. А в четвертьфинале кто-то из вышеперечисленных теннисисток, вероятно, сыграет с Даниэль Коллинз, Джессикой Пегулой, Бьянкой Андрееску или Камилой Джорджи.
В нижней половине рейтинговым фаворитом является вторая ракетка мира Паула Бадоса. Но уже на старте ее ждет суперматч с Вероникой Кудерметовой, дошедшей на днях до финала в Стамбуле. А в случае успеха во втором круге Бадоса, вполне вероятно, встретится с Симоной Халеп. В третьем круге не исключен матч с Коко Гауфф, также в эту четверть попали Онс Жабер и Белинда Бенчич.
А в соседней четверти в первом круге встретятся прошлогодняя чемпионка Мадрида Арина Соболенко и Аманда Анисимова, победительница этого матча может сыграть во втором круге с Людмилой Самсоновой, а в третьем – с Викторией Азаренко. Кроме того, за путевку в полуфинал в этой части сетки поспорят Каролина Плишкова и Алена Остапенко.
Теннис. WTA 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Расписание
28 апреля – 7 мая
время начала матчей - московское
28 апреля, четверг
Первый круг. Начало матчей в 12:00
29 апреля, пятница
Первый круг. Начало матчей в 12:00
30 апреля, суббота
Второй круг. Начало матчей в 12:00
1 мая, воскресенье
Второй круг. Начало матчей в 12:00
2 мая, понедельник
Третий круг. Начало матчей не ранее 13:00
3 мая, вторник
Третий круг. Начало матчей не ранее 13:00
4 мая, среда
Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00
5 мая, четверг
Полуфиналы. Начало не ранее 13:00
7 мая, суббота
Финал. Начало не ранее 19:30
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