Теннис. WTA 500. Истборн 2022: что ждать и где смотреть

С 19 по 25 июня 2022 года в Истборне пройдет теннисный турнир WTA 500, в котором в одиночном разряде сыграют сразу пять теннисисток топ-10, а в парном – впервые за целый год на корт в рамках профессионального турнира выйдет Серена Уильямс. Легендарная теннисистка перед Уимблдоном выступит в дуэте с Онс Жабер.

О возвращении Серены Уильямс в теннис мы рассказывали здесь. Будет крайне любопытно посмотреть, как Серена взаимодействует с Жабер и смогут ли они сходу завоевать чемпионский титул? Естественно, в одиночном разряде также предстоят очень интересные матчи – первый номер посева получила Паула Бадоса. Также среди участниц – Жабер, Мария Саккари, Каролина Плишкова и Гарбин Мугуруза, Барбора Крейчикова, Алена Остапенко, Елена Рыбакина и другие сильные теннисистки.

Теннис. WTA 500. Rothesay International Eastbourne. Истборн, Великобритания (Grass). Расписание

время начала матчей - московское

19 июня, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 13:30

20 июня, понедельник

Первый круг. Второй круг. Начало матчей не ранее 12:00

21 июня, вторник

Второй круг. Начало матчей не ранее 12:00

22 июня, среда

Третий круг. Начало матчей не ранее 12:00

23 июня, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей не ранее 12:00

24 июня, пятница

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 13:00

25 июня, суббота

Финал. Начало не ранее 14:30

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