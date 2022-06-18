Теннис. WTA 500. Истборн 2022: что ждать и где смотреть

С 19 по 25 июня 2022 года в Истборне пройдет теннисный турнир WTA 500, в котором в одиночном разряде сыграют сразу пять теннисисток топ-10, а в парном – впервые за целый год на корт в рамках профессионального турнира выйдет Серена Уильямс. Легендарная теннисистка перед Уимблдоном выступит в дуэте с Онс Жабер.
О возвращении Серены Уильямс в теннис мы рассказывали здесь. Будет крайне любопытно посмотреть, как Серена взаимодействует с Жабер и смогут ли они сходу завоевать чемпионский титул? Естественно, в одиночном разряде также предстоят очень интересные матчи – первый номер посева получила Паула Бадоса. Также среди участниц – Жабер, Мария Саккари, Каролина Плишкова и Гарбин Мугуруза, Барбора Крейчикова, Алена Остапенко, Елена Рыбакина и другие сильные теннисистки.
Теннис. WTA 500. Rothesay International Eastbourne. Истборн, Великобритания (Grass). Расписание
время начала матчей - московское
19 июня, воскресенье
Первый круг. Начало матчей в 13:30
20 июня, понедельник
Первый круг. Второй круг. Начало матчей не ранее 12:00
21 июня, вторник
Второй круг. Начало матчей не ранее 12:00
22 июня, среда
Третий круг. Начало матчей не ранее 12:00
23 июня, четверг
Четвертьфиналы. Начало матчей не ранее 12:00
24 июня, пятница
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 13:00
25 июня, суббота
Финал. Начало не ранее 14:30
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