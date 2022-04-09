Теннис. WTA 500. Чарлстон-2022. Финал. Бенчич - Жабер: что ждать и где смотреть

Олимпийская чемпионка Игр в Токио в одиночном разряде Белинда Бенчич впервые в карьере вышла в финал грунтового теннисного турнира WTA. Это важное для швейцарки событие случилось на турнире категории 500 в Чарлстоне, где Бенчич в четвертьфинале выбила третью ракетку мира Паолу Бадосу, а в полуфинале – Екатерину Александрову. Теперь Белинду ждет непростой решающий матч с Онс Жабер, которой дойти до финала помогли ее бойцовские качества.

Действительно, Бенчич за свою предыдущую карьеру выиграла пять титулов, еще пять раз играла в финалах, однако ее грунтовые достижения были очень скромны – всего два полуфинала на данном покрытии. Один, кстати, она сыграла не где-нибудь, а в Чарльтоне в далеком 2014 году, уступив в 17-летнем возрасте Яне Чепеловой на тай-брейке Яне Чепеловой. На нынешнем турнире Белинда не без труда проходила по сетке. В третьем круге, кстати, она победила Мэдисон Киз 6:4, 6:4, а в четвертьфинале взяла верх у Бадосы 2:6, 7:6, 6:4.

Полуфинал против Александровой завершился 6:4, 6:3, но сложился не так и просто. Екатерина в первом сете отыграла брейк и сделала счет 4:4 и только опыт олимпийской чемпионки помог ей взять партию в концовке. Во втором сете она сделала решающий брейк при 3:2 в свою пользу. Уже ясно, что Бенчич точно вернется в топ-20 рейтинга WTA – она с ближайшего понедельника станет, как минимум, 15-й ракеткой мира. А если завоюет титул, то поднимется на 13 место.

Онс Жабер в Чарлстоне выиграла сложнейший полуфинал Фото © 2022 Getty Images

В свою очередь, Жабер на данный момент замыкает топ-10. Финал позволит ей подняться на одно место, титул – на две. Причем в активе Онс всего-навсего один титул (Бирмингем в 2021 году) при трех финалах. В прошлом году она дошла в Чарльтоне до финала турнира категории 250 (он состоялся сразу после WTA 500 в Чарльтоне, где теннисистка из Туниса вылетела в полуфинале), уступив там Астре Шарме. На сей раз Жабер очень уверенно играла до полуфинала, не отдав Эмме Наварро, Ирине-Камелии Бегу и Анжелике Калининой не больше трех геймов в каждом сете.

Впрочем, в матче за выход в финал против Аманды Анисимовой Онс находилась практически на грани поражения, уступая 1:3 и 0:40 на своей подаче в решающей партии. Тем не менее, она сумела спасти почти безнадежный гейм, сделала брейк, затем при 3:3 вновь проиграла свою подачу… И все равно добилась победы 2:6, 6:1, 6:4, взяв три гейма подряд. По личным встречам Бенчич ведет у Жабер 1:0 – в их единственном матче в Мадриде в прошлом году тунисская теннисистка снялась, уступая 6:7, 3:4.

Теннис. WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарлстон, США (Clay). Финал

время начала матча - московское

10 апреля, воскресенье

Онс Жабер (4) - Белинда Бенчич (10). Начало не ранее 20:30

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