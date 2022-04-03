Теннис. WTA 500. Чарлстон-2022: что ждать и где смотреть

Грунтовый теннисный сезон у женщин стартует турниром WTA 500 в Чарлстоне, в котором примут участие четыре теннисистки топ-10 во главе с Ариной Соболенко, а также действующая чемпионка Credit One Charleston Open Вероника Кудерметова. Планировала сыграть в Чарлстоне и свежеиспеченная первая ракетка мира Ига Швентек, но после трех турнирных побед подряд Ига все же приняла решение сняться «из-за безобидной травмы руки».

Понять Игу можно, нагрузка на организм после титулов в Дохе, Индиан-Уэллс и Майами на 20-летнюю теннисистку выпала очень серьезная, небольшой отдых организму действительно нужен. Также снялась с турнира из-за травмы бедра Симона Халеп, зато Арина Соболенко, напротив, попросила wild card. Для пятой ракетки мира Соболенко, которая неудачно провела первые три месяца сезона-2022 и занимает лишь 28 место в чемпионской гонке, очень важно прервать черную полосу и хорошо начать грунтовый сезон. При этом уже в третьем круге ее может ждать опасная Аманда Анисимова, а в четвертьфинале – Мэдисон Киз или недавняя полуфиналистка турнира в Майами Джессика Пегула.

Также в верхней части сетки расположилась и десятая ракетка мира Онс Жабер, которая в четвертьфинале идет на Елену Рыбакину. Нижняя половина сетки выглядит еще более мощно. Так, вторая сеяная Паула Бадоса, занимающая шестое место в рейтинге WTA, в четвертьфинале может сыграть с прошлогодней чемпионкой Кудерметовой, обыгравшей в финале турнира 2021 года Данку Ковинич 6:4, 6:2. Вероника в чемпионской гонке сейчас идет на десятом месте, Паула и вовсе по результатам 2022 года четвертая. Так что если обе выиграют по два матча, их поединок получится крайне интересным.

Каролина Плишкова способна побеждать на любом покрытии Фото © 2021 Getty Images

В соседней четверти сетки и вовсе собралось очень много топ-теннисисток во главе с третьей сеяной Каролиной Плишковой. Помимо нее борьбу за путевку в полуфинал поведут седьмая сеяная Лейла Фернандес, Петра Квитова, Кайя Канепи, Слоан Стивенс и Екатерина Александрова. Причем Квитова и Канепи, Стивенс и Александрова могут встретиться уже на стадии второго круга.

Теннис. WTA 500. Credit One Charleston Open. Чарлстон, США (Clay). Расписание

4 - 10 апреля

время начала матчей - московское

4 апреля, понедельник

Первый круг. Начало в 17:00

5 апреля, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 17:00

6 апреля, среда

Второй круг. Третий круг. Начало в 17:00

7 апреля, четверг

Третий круг. Начало в 18:00

8 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 18:00

9 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало в 18:00

10 апреля, воскресенье

Финал. Начало не ранее 19:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA