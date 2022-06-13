Теннис. WTA 500. Берлин 2022: результаты, видео, расписание

С 13 по 19 июня 2022 года в Берлине проходит теннисный травяной турнир категории WTA 500 Bett1open с участием пяти теннисисток топ-10 во главе с Онс Жабер и Марией Саккари, а также олимпийской чемпионки Белинды Бенчич, действующей чемпионки Людмилы Самсоновой и победительницы турнира в Хертогенбоше Екатерины Александровой. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Берлине.
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Расписание
Теннис. WTA 250. Bett1open 2022. Берлин, Германия (Grass)
время начала матчей - московское
13 июня, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
14 июня, вторник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
15 июня, среда
Второй круг. Начало матчей в 12:00
16 июня, четверг
Второй круг. Начало матчей в 12:00
17 июня, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00
18 июня, суббота
Полуфиналы. Начало не ранее 12:00
19 июня, воскресенье
Финал. Начало не ранее 16:30