Теннис. WTA 500. Берлин 2022: результаты, видео, расписание

Как проходит женский теннисный турнир в Берлине

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2019 Getty Images

С 13 по 19 июня 2022 года в Берлине проходит теннисный травяной турнир категории WTA 500 Bett1open с участием пяти теннисисток топ-10 во главе с Онс Жабер и Марией Саккари, а также олимпийской чемпионки Белинды Бенчич, действующей чемпионки Людмилы Самсоновой и победительницы турнира в Хертогенбоше Екатерины Александровой. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Берлине.

  • Подробно о жеребьевке и участницах турнира WTA в Берлине читайте здесь
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  • Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA

Расписание

Теннис. WTA 250. Bett1open 2022. Берлин, Германия (Grass)

время начала матчей - московское

13 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

14 июня, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

15 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

16 июня, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

17 июня, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

18 июня, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 12:00

19 июня, воскресенье

Финал. Начало не ранее 16:30

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