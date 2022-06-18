Теннис. WTA 500. Берлин 2022. Финал. Жабер - Бенчич: что ждать и где смотреть

Олимпийская чемпионка Игр 2020 в Токио в одиночном разряде Белинда Бенчич в прошлом году сенсационно уступила в финале теннисного турнире WTA 500 в Берлине Людмиле Самсоновой. Сейчас она вновь дошла в Берлине до решающего матча, где ее соперницей станет первая сеяная Онс Жабер, проводящая великолепный сезон.

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Даже не верится, что в активе Жабер всего два титула. Однако с середины весны она действительно играет великолепно – взяла титул в Мадриде, дошла до финала в Чарлстоне и Риме. В чемпионской гонке WTA Онс уверенно идет на втором месте, уступая только Иге Швентек. А в рейтинге WTA в случае завоевания титула в Берлине поднимется на рекордную для себя третью строчку. Да, у нее был сбой на «Ролан Гаррос», где Жабер вылетела уже на старте. Однако небольшой перерыв в соревновательной практике только пошел ей на пользу – в Берлине Онс подтвердила первый номер посева, последовательно обыграв Каролину Мухову, Алисию Паркс, Александру Соснович и в полуфинале Кори Гауфф.

Причем во встрече с Соснович тунисская теннисистка проиграла стартовую партию на тай-брейке, взяв верх 6:7, 6:2, 6:2. В поединке с финалисткой «Ролан Гаррос» 2022 года Гауфф она также сыграла в первом сете тай-брейк, только успешно и выиграла 7:6, 6:2 всего за 77 минут. Добавим также, что свою первую турнирную победу Жабер одержала как раз на траве – в июне 2021 года в Бирмингеме. Так что на этом покрытии она играть умеет.

Онс Жабер в случае победы в Берлине может стать третьей ракеткой мира Фото © Boris Streubel

Впрочем, есть травяной титул и у Бенчич. Белинда завоевала его в Истборне в 2015 году. Год назад у нее был прекрасный шанс в финале Берлина против Самсоновой, швейцарка уверенно взяла первую партию, однако затем позволила оппонентке перехватить инициативу и уступила 6:1, 1:6. 3:6. В отличие от Жабер это ее не первый турнир на траве в 2022 году – в Хертогенбоше в четвертьфинале ее выбила Вероника Кудерметова. В Берлине также в четвертьфинале Бенчич взяла у Кудерметовой реванш. Кроме того, она по пути в финал обыграла Юлию Неймайер, Анну Калинскую и в полуфинале Марию Саккари.

Примечательно, что все четыре матча в Берлине она выиграла в трех партиях, отыгравшись в поединках с Кудерметовой и Саккари с 0:1 по партиям. Причем матч с Марией продолжался 3 часа и 7 минут. Таким образом, в свежести Жабер свою соперницу по финалу превосходит. С другой стороны, по личным встречам ведет олимпийская чемпионка – 2:1. Белинда обыграла Онс в финале в Чарлстоне в апреле, однако в Мадриде на пути к титулу Жабер взяла у нее реванш. Хотя все три предыдущие встречи проходили на грунте, на траве Бенчич и Жабер наверняка покажут совсем другой теннис.

Теннис. WTA 500. Bett1open 2022. Берлин, Германия (Grass). Финал

время начала матча - московское

19 июня, воскресенье

Онс Жабер (Тунис, 1) – Белинда Бенчич (Швейцария, 8). Начало не ранее 16:30

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