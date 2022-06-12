Теннис. WTA 500. Берлин 2022: что ждать и где смотреть

Онс Жабер, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова сыграют на травяном турнире в Берлине

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
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Сразу пять теннисисток топ-10 сыграют с 13 по 19 июня 2022 года на травяном турнире WTA 500 в Берлине. В прошлом сезоне Bett1open завершился сенсационной победой Людмилы Самсоновой, но защитить титул ей будет крайне нелегко. В частности, помешать ей постараются первая сеяная Онс Жабер, Мария Саккари, Дарья Касаткина, Коко Гауфф, Вероника Кудерметова и свежеиспеченная чемпионка турнира в Хертогенбоше Екатерина Александрова.

Лидер мирового рейтинга Ига Швентек также была заявлена в Берлине, но все же снялась из-за дискомфорта в плече. Польская теннисистка настроена сосредоточиться на восстановлении и подготовке к Уимблдону, который стартует уже 27 июня. Но и без Швентек состав очень сильный. Лидер посева Жабер великолепно смотрелась во время грунтового сезона, однако финальный аккорд в виде «Ролан Гаррос» ей не удался – Онс вылетела уже на старте. Зато у нее было немало времени для отдыха после изматывающего отрезка. В первом круге Жабер встретится с опасной Каролиной Муховой, среди ее вероятных соперниц по четвертьфиналу выделим Александру Соснович и Гарбин Мугурузу.

В этой же половине сетки и прошлогодняя финалистка Уимблдона Каролина Плишкова, на грунте в 2022 году игравшая неудачно. На старте ее ждет испытание в матче с Кайей Канепи, затем не исключены матчи с Бьянкой Андрееску и в четвертьфинале – с финалисткой открытого чемпионата Франции Гауфф.

Мария Саккари настроена вернуться в топ-3 рейтинга WTA
Фото © 2021 Getty Images

В нижней половине сетки рейтинговым фаворитом является Саккари. Но даже выйти в полуфинал ей будет крайне непросто. Ведь на пути Марии уже в четвертьфинале могут встретиться либо полуфиналистка «Ролан Гаррос» Касаткина, близкая к возвращению в топ-10, либо Александрова, блеснувшая в Хертогенбоше. В соседней четверти уже в первом круге пройдет суперматч Кудерметовой и Арины Соболенко – обе в Хертогенбоше уступили Александровой в полуфинале и финале соответственно. Причем лучшая в этой паре во втором круге может встретиться с Самсоновой, чье мастерство игры на траве все видели в прошлом сезоне. Теоретически прошлогодний финал «Самсонова – Белинда Бенчич» на сей раз возможен уже в четвертьфинале. Напомним, что Бенчич является олимпийской чемпионкой Токио в одиночном разряде.

Теннис. WTA 250. Bett1open 2022. Берлин, Германия (Grass). Расписание

время начала матчей - московское

13 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

14 июня, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

15 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

16 июня, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

17 июня, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

18 июня, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 12:00

19 июня, воскресенье

Финал. Начало не ранее 16:30

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