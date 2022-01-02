Теннис. WTA 500. Аделаида-2022: где смотреть и что ждать

Первый теннисный турнир WTA в 2022 году соберет мощнейший состав – на Adelaide International категории 500 в Аделаиде сыграют первая и вторая ракетки мира Эшли Барти и Арина Соболенко, в общей сложности пятеро из топ-10 и восемь из топ-15. Есть среди участниц и россиянки – Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова.
Естественно, наибольший интерес вызывает возвращение на корт Барти. Лидер мирового рейтинга не выходила на корт более четырех месяцев, после вылета в третьем круге US Open от Шелби Роджерс. Эшли пропустила даже итоговый турнир WTA в Гвадалахаре, объяснив это необходимостью восстановления после сезона-2021 и жесткими карантинными требованиями в родной Австралии. Но это не мешает ей возглавлять мировой рейтинг с преимуществом более чем в 1000 очков над Соболенко.
Арина, в свою очередь, также смазала концовку сезона, выиграв из-за коронавируса и его последствий после открытого чемпионата США всего два матча. Зато Мария Саккари (6-я ракетка мира) и Паола Бадоса (8-я ракетка мира) завершили 2021 год достаточно мощно, дойдя до полуфиналов на WTA Finals. Кроме того, Бадоса выиграла супертурнир в Индиан-Уэллс, победив в финале Викторию Азаренко. Любопытно, что в Аделаиде Бадоса и Азаренко встретятся уже в первом круге. В верхней сетки располагаются также Барти (она, как и Соболенко, стартует со второго круга), Кори Гауфф, София Кенин, Петра Квитова, Лейла Фернандес, действующая чемпионка Ига Швентек и Александрова, добравшаяся в октябре до финала на Кубке Кремля.
В нижней половине помимо Соболенко и Саккари выделим Елену Рыбакину и Элину Свитолину, которая в первом круге встретится с Гасановой. 22-летняя россиянка настроена в нынешнем сезоне пробиться в топ-100 и именно в Аделаиде может сделать большой шаг в этом направлении.
Теннис. WTA 500. Adelaide International*-2022.* Аделаида, Австралия (Hard). Расписание
время начала матчей - московское
3 января, понедельник
Первый круг. Начало в 3:30
4 января, вторник
Первый круг. Начало в 3:30
5 января, среда
Второй круг. Начало в 3:30
6 января, четверг
Второй круг. Начало в 3:30
7 января, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 3:30
8 января, суббота
Полуфиналы. Начало в 4:30
9 января, воскресенье
Финал. Время определится позже
Расписание пар по дням, положение в группах и результаты по ходу турнира смотрите здесь
Смотрите прямые трансляции турнира WTA Finals в Гвадалахаре в Окко Теннис по подписке