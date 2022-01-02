Теннис. WTA 500. Аделаида-2022: где смотреть и что ждать

Первый теннисный турнир WTA в 2022 году соберет мощнейший состав – на Adelaide International категории 500 в Аделаиде сыграют первая и вторая ракетки мира Эшли Барти и Арина Соболенко, в общей сложности пятеро из топ-10 и восемь из топ-15. Есть среди участниц и россиянки – Екатерина Александрова и Анастасия Гасанова.

Естественно, наибольший интерес вызывает возвращение на корт Барти. Лидер мирового рейтинга не выходила на корт более четырех месяцев, после вылета в третьем круге US Open от Шелби Роджерс. Эшли пропустила даже итоговый турнир WTA в Гвадалахаре, объяснив это необходимостью восстановления после сезона-2021 и жесткими карантинными требованиями в родной Австралии. Но это не мешает ей возглавлять мировой рейтинг с преимуществом более чем в 1000 очков над Соболенко.

Арина, в свою очередь, также смазала концовку сезона, выиграв из-за коронавируса и его последствий после открытого чемпионата США всего два матча. Зато Мария Саккари (6-я ракетка мира) и Паола Бадоса (8-я ракетка мира) завершили 2021 год достаточно мощно, дойдя до полуфиналов на WTA Finals. Кроме того, Бадоса выиграла супертурнир в Индиан-Уэллс, победив в финале Викторию Азаренко. Любопытно, что в Аделаиде Бадоса и Азаренко встретятся уже в первом круге. В верхней сетки располагаются также Барти (она, как и Соболенко, стартует со второго круга), Кори Гауфф, София Кенин, Петра Квитова, Лейла Фернандес, действующая чемпионка Ига Швентек и Александрова, добравшаяся в октябре до финала на Кубке Кремля.

В нижней половине помимо Соболенко и Саккари выделим Елену Рыбакину и Элину Свитолину, которая в первом круге встретится с Гасановой. 22-летняя россиянка настроена в нынешнем сезоне пробиться в топ-100 и именно в Аделаиде может сделать большой шаг в этом направлении.

Теннис. WTA 500. Adelaide International*-2022.* Аделаида, Австралия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

3 января, понедельник

Первый круг. Начало в 3:30

4 января, вторник

Первый круг. Начало в 3:30

5 января, среда

Второй круг. Начало в 3:30

6 января, четверг

Второй круг. Начало в 3:30

7 января, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 3:30

8 января, суббота

Полуфиналы. Начало в 4:30

9 января, воскресенье

Финал. Время определится позже

Расписание пар по дням, положение в группах и результаты по ходу турнира смотрите здесь

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