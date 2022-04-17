Теннис. WTA 250. Стамбул-2022: что ждать и где смотреть

С 18 по 24 апреля 2022 года на грунте в Стамбуле пройдет женский теннисный турнир категории WTA 250 c участием целого ряда сильных теннисисток. Под первым номером посеяна Элизе Мертенс, также среди фаворитов можно выделить Веронику Кудерметову, Сорану Кирстю, Ангелину Калинину и Джил Тайхман.

Кстати, в прошлом году в финале играли как раз две первых сеяных нынешнего турнира – Кирстя переиграла Мертенс со счетом 6:1, 7:6. Элизе, в свою очередь, победила Кудерметову в полуфинале одиночного турнира, вместе с ней взяв титул в парном разряде. На сей раз в сетке одиночного разряда Кудерметова и Мертенс попали в разные половины. Элизе стартует матчем с Ребеккой Петерсон, а уже во втором круге может сыграть с лучшей в паре Магды Линетт и Юлии Путинцевой, которые на днях помогли сборным Польши и Казахстана соответственно выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг-2022. В четвертьфинале не исключен поединок Мертенс с Айлой Томлянович.

Также в верхней половине сетки уже в первом круге пройдет интереснейшая встреча Петры Мартич и Калининой, в эту четверть попали Сара Соррибес Тормо, Варвара Грачева и Мария Боузкова. В нижней половине сетки рейтинговым фаворитом считается Кирстя. Действующая чемпионка начнет турнир непростым матчем с Александрой Саснович, а наиболее вероятной ее соперницей по четвертьфиналу станет Тайхман.

Кудерметова в чемпионской гонке WTA в этом году занимает высокое 11 место, а могла бы подняться и выше, но решила пропустить турнир в Чарльстоне, где должна была в начале апреля защищать прошлогодний титул. В Стамбуле, где она также располагается внизу сетки, Вероника стартует встречей с победительницей квалификации. Затем не исключен поединок с Аной Конюх и четвертьфинал с Терезой Мартинцовой.

Сорана Кирстя будет защищать в Стамбуле прошлогодний титул Фото © 2022 Getty Images

Теннис. WTA 250. TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul-2022. Стамбул, Турция (Clay). Расписание

18 – 24 апреля

время начала матчей – московское (предварительное)

18 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

19 апреля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

20 апреля, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

21 апреля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

22 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00

23 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 13:00

24 апреля, воскресенье

Финал. Начало в 17:00

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Сетки, результаты и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA