Теннис. WTA 250. Мельбурн. Финал. Кудерметова - Халеп: что ждать и где смотреть

Россиянка Вероника Кудерметова ударно начала сезон. На стартовом для себя теннисном турнире WTA 250 Melbourne Summer Set 1 в Мельбурне она вышла в финал, где 9 января 2022 года сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Вообще год начался для российского тенниса впечатляюще. Пусть в финал ATP Cup мужской сборной России выйти не удалось, зато до решающих матчей на мужском и женском турнирах в Мельбурне добрались Карен Хачанов и Кудерметова. Для Вероники этот финал станет всего лишь третьим на уровне WTA в карьере. Впервые она добралась до этой стадии год назад в Абу-Даби, уступив Арине Соболенко. А в апреле 2021 года переиграла Данку Ковинич в финале в Чарльстоне.

На сей раз Вероника на пути к финалу преодолела немало испытаний. В первом круге она обыграла Викторию Кужмову 7:6, 7:6, затем победила Мэдисон Брэнгл 6:0, 3:6, 7:5, в четвертьфинале – Анастасию Потапову 6:2, 4:6, 6:0. В полуфинале Кудерметова должна была встречаться с действующей чемпионкой Australian Open Наоми Осакой, но японка отказалась от игры, сославшись на «шок для тела от интенсивных матчей после долгого перерыва». Теперь Кудерметова встретится с Халеп, которая на этом турнире пока проиграла лишь один сет – Виктории Голубич в четвертьфинале (6:2, 5:7, 6:4). В полуфинале румынка обыграла Чэнь Циньвэнь из Китая 6:3, 6:2. Симона сейчас занимает в рейтинге WTA 20 место (Кудерметова – 31-я) и с учетом ее достижений, включая титулы «Большого шлема» считается фаворитом. Однако и Вероника играет на старте сезона очень хорошо.

Теннис. WTA 500. Melbourne Summer Set-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Финал

время начала матчей - московское

9 января, воскресенье

Финал. Вероника Кудерметова - Симона Халеп. Начало в 7:00

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