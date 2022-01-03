Теннис. WTA 250. Мельбурн-2022: где смотреть и что ждать

В начале января 2022 года в Австралии параллельно проводится сразу несколько теннисных турниров WTA и ATP. Причем даже на турнирах категории 250 состав просто великолепный. В Мельбурне с 4 по 9 января состоятся сразу два турнира WTA и один ATP. Особенно хорош женский Melbourne Summer Set 1, где сыграют лидеры российского тенниса Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, а также Наоми Осака и Симона Халеп.

Возвращение в Тур экс-первой ракетки мира Осаки – пожалуй, главное событие января во всем мировом теннисе. Наоми в начале 2021 года выиграла Australian Open, но затем столкнулась с серьезными психологическими трудностями, что отразилось и на ее результатах непосредственно на корте. Наоми быстро вылетела на домашних Олимпийских играх в Токио, а после US Open, где она уступила в третьем круге Лейле Фернандес, японка взяла перерыв в карьере. Заявив, что победы уже не приносят ей радость, а только облегчение, а от поражений ей становится очень грустно. В итоге, Осака даже на время прерывала тренировки, возобновив их в ноябре. Но в Австралию она прилетела и настроена начать сезон успешно как раз в Мельбурне, где посеяна под первым номером.

Второй номер посева на Melbourne Summer Set 1 получила еще одна экс-первая ракетка мира Халеп, которой в прошлом сезоне очень мешали травмы. Также среди сеяных и Кудерметова (№ 3) и героиня финального турнира Кубка Билли Джин Кинг-2022 Самсонова (№ 5). 23-летняя теннисистка мощно завершила прошлый сезон, что дает надежду на появление в России в 2022 году теннисистки уровня топ-10. Однако для этого Людмиле, само собой, необходимо добавить в стабильности. Кстати, в четвертьфинале Самсонова и Осака могут сыграть между собой, если пройдут два первых круга. Также в верхней части сетки располагается Кудерметова. В основную сетку Мельбурна-1 попали и еще две россиянки – Анастасия Потапова и Вера Звонарева.

Состав Melbourne Summer Set 2, проходящего в те же сроки, чуть менее звездный. Здесь первый номер посева получила Джессика Пегула, второй – Элизе Мертенс, а третий – россиянка Дарья Касаткина. Также в основную сетку напрямую попала Варвара Грачева. Должна была выступить здесь Анастасия Павлюченкова, но первая ракетка России сдала положительный тест на коронавирус.

Теннис. WTA 500. Melbourne Summer Set-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

4 января, вторник

Первый круг. Начало в 3:00

5 января, среда

Первый круг. Второй круг. Начало в 3:00

6 января, четверг

Второй круг. Начало в 3:00

7 января, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 3:00

8 января, суббота

Полуфиналы. Начало в 3:00

9 января, воскресенье

Финал. Начало в 7:00

Расписание пар по дням, положение в группах и результаты по ходу турнира Мельбурна-1 смотрите здесь

Расписание пар по дням, положение в группах и результаты по ходу турнира Мельбурна-2 смотрите здесь

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