Теннис. WTA 250. Клуж-Напока 2022. Финал: что ждать и где смотреть

Теннисный турнир WTA 250 Transylvania Open в Клуж-Напоке проходит параллельно с WTA 500 в Сан-Диего. 16 октября 2022 года за титул на соревнованиях в Румынии сыграют Анна Блинкова и Жасмин Паолини.

Блинкова к 24 годам пока не смогла пробиться в теннисную элиту, хотя добиралась почти до топ-50, занимая 54 место в рейтинге. Однако с середины прошлого сезона у нее наблюдался ощутимый спад, с редкими проблесками на отдельных турнирах. Как следствие, Блинкова выбыла из топ-100. Но к середине осени Анна начала набирать форму, что показала уже на прошлой неделе в Остраве, выйдя в основную сетку через квалификацию. В Клуж-Напоке Блинкова также пробилась через квалификацию, в частности, обыграв там Лесю Цуренко. В матчах основной сетке она продемонстрировала весьма качественный теннис, найдя баланс между надежностью и агрессией. Что помогло ей в четвертьфинале победить Ангелину Калинину (6:7, 6:1, 6:3) и в полуфинале – Анастасию Потапову (5:7, 6:4, 6:4).

«Очень счастлива добраться до первого в карьере финала WTA. Попытаюсь сохранить ментальную силу, агрессию и кураж, чтобы победить», - приводит слова Блинковой официальный сайт WTA. В случае, если Блинкова завоюет титул, она вернется в топ-100. Ее соперница Паолини занимает 78-е место в рейтинге. Прежде Жасмин лишь раз играла в финале, взяв в 2021 году титул в Портороже. В Клуж-Напоке она прошла Марту Костюк, Даяну Ястремску, Юли Нимайер и Ксю Ван. С Блинковой счет личных встреч у нее 2:2, причем последние два матча выиграла как раз Жасмин. Но шансы в предстоящем финале примерно равны.

Теннис. WTA 250. Transylvania Open. Клуж-Напока, Румыния (Hard). Финал

время начала матча - московское

16 октября, воскресенье

Жасмин Паолини (Италия) – Анна Блинкова. Начало не ранее 16:30

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