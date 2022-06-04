Теннис. WTA 250. Хертогенбош-2022: что ждать и где смотреть

С 6 по 12 июня 2022 года в Хертогенбоше пройдет женский травяной турнир WTA 250 Libema Open, в котором примут участие многие сильные теннисистки во главе с первой сеяной Ариной Соболенко и олимпийской чемпионкой Токио Белиндой Бенчич. Также большой интерес вызывает участие Людмилы Самсоновой, блеснувшей в прошлом травяном сезоне, и Вероники Кудерметовой, дошедшей на «Ролан Гаррос» до стадии четвертьфинала.
Вообще состав участниц турнира в Хертогенбоше получается очень мощным. Соболенко уже на стадии четвертьфинала может встретиться с Элизе Мертенс, в этой же половине сетки и Елена Рыбакина, как раз и идущая в четвертьфинале на Самсонову. Напомним, что в прошлом году Людмила произвела фурор на травяном турнире в Берлине, сенсационно дойдя до финала обыграв там Бенчич, а затем еще и добралась до четвертого круга Уимблдона, где в нынешнем сезоне российские и белорусские теннисистки, напомним, сыграть не смогут.
В нижней половине сетки рейтинговым фаворитом является Бенчич, уже во втором круге она может сыграть с набирающей ход Анной Калинской, а в четвертьфинале – с Кудерметовой. В соседней четверти отметим Тамару Зиданшек, Екатерину Александрову, Дарью Сэвилл и Ангелину Калинину.
Теннис. WTA 250. Libema Open 2022. Хертогенбош, Нидерланды (Grass). Расписание
время начала матчей - московское
6 июня, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
7 июня, вторник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
8 июня, среда
Второй круг. Начало матчей в 12:00
9 июня, четверг
Второй круг. Начало матчей в 12:00
10 июня, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00
11 июня, суббота
Полуфиналы. Начало не ранее 12:00
12 июня, воскресенье
Финал. Начало в 13:00
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