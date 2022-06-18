Теннис. WTA 250. Бад-Хомбург 2022: что ждать и где смотреть

Дарья Касаткина, Белинда Бенчич, Вероника Кудерметова, Симона Халеп и Ангелика Кербер сыграют на травяном турнире в Бад-Хомбурге

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © FREE FOR EDITORIAL USE. This image is offered licence free for editorial use only by the AELTC. It can be published on all platforms and can be archived. Copyright of All England Lawn Tennis Club. Commercial use is prohibited. ©AELTC/David Gray

Второй в истории теннисный турнир WTA 250 в Бад-Хомбурге пройдет на траве с 19 по 25 июня 2022 года. Причем, несмотря на близость Уимблдона, он соберет весьма конкурентный состав – все сеяные входят в топ-30. Первой ракеткой турнира является Дарья Касаткина, также среди участниц – олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич, Вероника Кудерметова и две экс-чемпионки Уимблдона Симона Халеп и Ангелика Кербер.

В прошлом году именно Кербер, кстати, и выиграла здесь титул, переиграв в финале Катерину Синякову 6:3, 6:2. Касаткина в своей карьере доходила до четвертьфинала Уимблдона, но сейчас травяной «Большой шлем», как известно, пропустит – организаторы не допустили российских и белорусских теннисисток. Тем не менее, Дарья не стала пропускать травяной сезона, напротив, проявив максимальную активность. Она находится в хорошей форме, пусть на днях в четвертьфинале в Берлине взяла всего три гейма у Марии Саккари. Можно сказать, что у нее просто не пошла игра в данный конкретный день. А так полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2022 и 12-я ракетка мира готова сразиться за титул. Хотя уже в первом круге ее ждет непростое испытание – матч с Андреа Петкович. В эту же четверть попали еще одна недавняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» Мартина Тревизан, а также две экс-чемпионки US Open Бьянка Андрееску и Слоан Стивенс.

В соседней четверти уже в первом круге ожидается интереснейшая встреча между Халеп и прошлогодней финалисткой Синяковой. А в четвертьфинале Симона идет на Аманду Анисимову, в нынешнем сезоне заметно прибавившую после спада. В нижней половине фаворитом можно назвать Бенчич. Олимпийская чемпионка Токио умеет играть на траве, но уже на старте ее ждет матч с двукратной финалисткой Уимблдона Сабиной Лисицки. Правда, Лисицки не играла около полутора лет и вернулась в тур только в мае, поэтому шансы Белинды выглядят предпочтительнее. Среди ее потенциальных соперниц по четвертьфиналу выделим Людмилу Самсонову и Александру Соснович. Еще одна возможная пара четвертьфиналисток – «Кудерметова – Кербер». Но на пути к очной встрече Вероники надо будет пройти Анну Калинскую, а также лучшую в игре Анастасии Потаповой и Татьяны Марии.

Симона Халеп постепенно возвращается в элиту
Фото © 2019 Getty Images

Теннис. WTA 250. Bad Homburg Open. Бад-Хомбург, Германия (Grass). Расписание

время начала матчей - московское

19 июня, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 14:00

20 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

21 июня, вторник

Второй круг. Начало матчей в 13:00

22 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 13:00

23 июня, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00

24 июня, пятница

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 15:30

25 июня, суббота

19 июня, воскресенье

Финал. Начало в 14:30

Смотрите прямые трансляции турнира на WTA TV по подписке

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь