Теннис. WTA 250. Бад-Хомбург 2022: что ждать и где смотреть

Второй в истории теннисный турнир WTA 250 в Бад-Хомбурге пройдет на траве с 19 по 25 июня 2022 года. Причем, несмотря на близость Уимблдона, он соберет весьма конкурентный состав – все сеяные входят в топ-30. Первой ракеткой турнира является Дарья Касаткина, также среди участниц – олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич, Вероника Кудерметова и две экс-чемпионки Уимблдона Симона Халеп и Ангелика Кербер.
В прошлом году именно Кербер, кстати, и выиграла здесь титул, переиграв в финале Катерину Синякову 6:3, 6:2. Касаткина в своей карьере доходила до четвертьфинала Уимблдона, но сейчас травяной «Большой шлем», как известно, пропустит – организаторы не допустили российских и белорусских теннисисток. Тем не менее, Дарья не стала пропускать травяной сезона, напротив, проявив максимальную активность. Она находится в хорошей форме, пусть на днях в четвертьфинале в Берлине взяла всего три гейма у Марии Саккари. Можно сказать, что у нее просто не пошла игра в данный конкретный день. А так полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2022 и 12-я ракетка мира готова сразиться за титул. Хотя уже в первом круге ее ждет непростое испытание – матч с Андреа Петкович. В эту же четверть попали еще одна недавняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» Мартина Тревизан, а также две экс-чемпионки US Open Бьянка Андрееску и Слоан Стивенс.
В соседней четверти уже в первом круге ожидается интереснейшая встреча между Халеп и прошлогодней финалисткой Синяковой. А в четвертьфинале Симона идет на Аманду Анисимову, в нынешнем сезоне заметно прибавившую после спада. В нижней половине фаворитом можно назвать Бенчич. Олимпийская чемпионка Токио умеет играть на траве, но уже на старте ее ждет матч с двукратной финалисткой Уимблдона Сабиной Лисицки. Правда, Лисицки не играла около полутора лет и вернулась в тур только в мае, поэтому шансы Белинды выглядят предпочтительнее. Среди ее потенциальных соперниц по четвертьфиналу выделим Людмилу Самсонову и Александру Соснович. Еще одна возможная пара четвертьфиналисток – «Кудерметова – Кербер». Но на пути к очной встрече Вероники надо будет пройти Анну Калинскую, а также лучшую в игре Анастасии Потаповой и Татьяны Марии.
Теннис. WTA 250. Bad Homburg Open. Бад-Хомбург, Германия (Grass). Расписание
время начала матчей - московское
19 июня, воскресенье
Первый круг. Начало матчей в 14:00
20 июня, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 13:00
21 июня, вторник
Второй круг. Начало матчей в 13:00
22 июня, среда
Второй круг. Начало матчей в 13:00
23 июня, четверг
Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00
24 июня, пятница
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 15:30
25 июня, суббота
19 июня, воскресенье
Финал. Начало в 14:30
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