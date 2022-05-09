Теннис. WTA 1000. Рим-2022: результаты, видео, расписание

Как проходит турнир WTA в Риме

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 9 по 15 мая в Риме проходит теннисный турнир категории WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia с участием почти всех лучших теннисисток мира во главе первой ракеткой мира Игой Швентек, которой в Риме предстоит защищать титул. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участницах турнира WTA 1000 в Риме, а также турнирное расписание читайте здесь

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA

  • 9 мая, понедельник
  • Первый круг
  • Чжан Шуай (Китай) - Мартина Тревизан (Италия)
  • Камила Джорджи (Италия) - Айла Томлянович (Австралия)
  • Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)
  • Кори Гауфф (США, 15) - Анжелика Кербер (Германия)
  • Виктория Голубич (Швейцария) - Виктория Азаренко (16)
  • Ализе Корне (Франция) - Симона Халеп (Румыния)
  • Анастасия Павлюченкова (14) - Лейла Фернандес (Канада)
  • Александра Соснович - Вероника Кудерметова
  • Ангелина Калинина (Украина) - Мэдисон Киз (США)
  • Кайя Йуван (Словения) - Юлия Путинцева (Казахстан)
  • Дарья Касаткина - Тамара Зиданшек (Словения)
  • Петра Мартич (Хорватия) - Каролина Мухова (Чехия)

Расписание

Теннис. WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay)

9 – 15 мая

время начала матчей - московское

9 мая, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

10 мая, вторник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

11 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 11:00

12 мая, четверг

Третий круг. Начало матчей в 11:00

13 мая, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 11:00

14 мая. суббота

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 12:00

15 мая, воскресенье

Финал. Начало не ранее 15:30

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