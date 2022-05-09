Теннис. WTA 1000. Рим-2022: результаты, видео, расписание

С 9 по 15 мая в Риме проходит теннисный турнир категории WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia с участием почти всех лучших теннисисток мира во главе первой ракеткой мира Игой Швентек, которой в Риме предстоит защищать титул. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
Подробнее о жеребьевке и участницах турнира WTA 1000 в Риме, а также турнирное расписание читайте здесь
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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA
- 9 мая, понедельник
- Первый круг
- Чжан Шуай (Китай) - Мартина Тревизан (Италия)
- Камила Джорджи (Италия) - Айла Томлянович (Австралия)
- Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)
- Кори Гауфф (США, 15) - Анжелика Кербер (Германия)
- Виктория Голубич (Швейцария) - Виктория Азаренко (16)
- Ализе Корне (Франция) - Симона Халеп (Румыния)
- Анастасия Павлюченкова (14) - Лейла Фернандес (Канада)
- Александра Соснович - Вероника Кудерметова
- Ангелина Калинина (Украина) - Мэдисон Киз (США)
- Кайя Йуван (Словения) - Юлия Путинцева (Казахстан)
- Дарья Касаткина - Тамара Зиданшек (Словения)
- Петра Мартич (Хорватия) - Каролина Мухова (Чехия)
Расписание
Теннис. WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay)
9 – 15 мая
время начала матчей - московское
9 мая, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 11:00
10 мая, вторник
Первый круг. Начало матчей в 11:00
11 мая, среда
Второй круг. Начало матчей в 11:00
12 мая, четверг
Третий круг. Начало матчей в 11:00
13 мая, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 11:00
14 мая. суббота
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 12:00
15 мая, воскресенье
Финал. Начало не ранее 15:30