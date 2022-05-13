Теннис. WTA 1000. Рим-2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

Ига Швентек и Онс Жабер на теннисном турнире Internazionali BNL d’Italia подтвердили, что находятся в великолепной форме. Обе продлили свои беспроигрышные серии, дойдя до полуфинальной стадии WTA 1000 в Риме. 14 мая действующая чемпионка Швентек встретится с Ариной Соболенко, а Жабер сыграет с Дарьей Касаткиной, набравшей прекрасную форму после довольно долгого перерыва.

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Действительно, 25-летняя Касаткина сейчас по уровню игры близка к 2018 году, когда входила в топ-10 и доходила до четвертьфиналов «Больших шлемов». Уже в Мадриде, где она победила Марию Саккари, Дарья продемонстрировала классный теннис. Пусть и уступила Саре Соррибес-Тормо в матче за выход в четвертьфинал. На сей раз в Риме ее жертвой в 1/8 финала стала третья ракетка мира Паула Бадоса (6:4, 6:4). Да и вообще турнирная сетка Касаткиной в столице Италии не была легкой – на старте она обыграла полуфиналистку прошлого «Ролан Гаррос» Тамару Зиданшек (6:4, 6:3), затем с огромным трудом справилась с финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес (6:4, 3:6, 7:6), после чего обыграла Бадосу и Жиль Тайхманн. Швейцарка снялась в полуфинале из-за травмы при 6:4, 3:2 в пользу Дарьи.

Ига Швентек выиграла уже 26 матчей подряд! Фото © 2022 Getty Images

Касаткина на протяжении всего турнира прекрасно передвигалась по корту, быстро переходя из обороны в атаку. «Чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем», - цитирует теннисистку официальный сайт WTA. Кстати, благодаря победе над Тайхманн Дарья гарантировала себе возвращение в топ-20 рейтинга WTA. Хотя справиться с Жабер ей будет непросто – Онс выиграла уже десять матчей подряд, на ее счету титул на прошлой неделе в Мадриде и чудесное спасение в четвертьфинале в Риме, где она уступала 1:6, 2:5 Саккари, но победила 1:6, 7:5, 6:1. По словам Онс, она не хотела закончить феноменальные последние недели столь бесславно и сумела вернуться в игру. По личным встречам с Касаткиной Жабер ведет 3:2. Многие помнят драматичный финал «Кубка Кремля»-2018, который выиграла Дарья, но с тех пор Онс одержала три победы подряд, в том числе в Штутгарте менее месяца назад 6:3, 6:3.

Лидер мирового рейтинга Швентек одержала 26 побед подряд, больше в 21 веке в женском теннисе удавалось только сестрам Уильямс и Жюстин Энен. В Риме Ига не проиграла ни одной партии, обыграв Елену Габриэлу Рузе, Викторию Азаренко и Бьянку Андрееску. Теперь ее ждет поединок с Соболенко, которая в матче за выход в полуфинал справилась с Амандой Анисимовой 4:6, 6:3, 6:2, а до этого прошла Чжан Шуай и Джессику Пегулу. Но со Швентек ей справиться будет очень тяжело. Ига ведет 2:1, а в двух последних матчах в Дохе и Штутгарте суммарно отдала Арине всего девять геймов.

Теннис. WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay). Полуфиналы

время начала матчей - московское

14 мая, суббота

Ига Швентек (Польша, 1) – Арина Соболенко (3). Не раньше 13:00

Онс Жабер (Тунис, 8) – Дарья Касаткина. Не раньше 18:00

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