Теннис. WTA 1000. Рим-2022. Финал. Швентек - Жабер: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире WTA 1000 в Риме в финале сыграют две лучшие теннисистки мира на данный момент – Ига Швентек и Онс Жабер. Феноменальная победная серия Швентек достигла уже 27 матчей, а Жабер победила в последних 11 играх. Однако 15 мая в столице Италии чья-то впечатляющая серия обязательно прервется.

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Швентек буквально за несколько месяцев превратилась в явного лидера женского тенниса. Нельзя сказать, что она творит чудеса на корте, но средний уровень ее игры действительно впечатляет. Такое впечатление, что у Иги практически нет перепадов, настолько она стабильно хороша. В последних 20 матчах она выиграла 40 сетов и проиграла лишь один. О ее пути к полуфиналу читайте здесь. В матче за выход в финал Швентек также была великолепна, разгромив Арину Соболенко 6:2, 6:1. По словам польской теннисистки, она извлекла уроки из предыдущих встреч, не позволив Соболенко вернуться в игру, оказывая давление на соперницу с самого первого розыгрыша до последнего. В четырех проведенных в Риме матчах Швентек проиграла всего 17 геймов!

При этом Ига продолжает совершенствоваться. Как признается лидер мирового рейтинга, вместе со своим тренером Томашом Викторовски на предыдущих турнирах они больше работали над настроем, чтобы сделать теннис более агрессивным. Теперь же «закрепив» настрой, они занимаются и вопросами техники. Как мы видим, весьма удачно. Напомним, в Риме Швентек защищает прошлогодний титул – в финале она тогда разгромила Каролину Плишкову 6:0, 6:0.

Онс Жабер на пути к финалу в Мадриде проявила фантастические волевые качества Фото © Getty Images

Путь Жабер к финалу в Риме получился куда более тернистым. О том, с какими трудностями чемпионка WTA 1000 в Мадриде добиралась до полуфинала в столице Италии, читайте здесь. Но и во встрече за выход в финал против Дарьи Касаткиной Онс находилась буквально на волоске от поражения. В решающей партии она вела 4:2, однако Касаткина сумела взять три гейма подряд и при 5:4 на своей подаче имела матчбол, шикарно отыгранный Жабер ударом по линии. Затем в сложнейший момент тунисская теннисистка «включила» свои фирменные укороченные удары. Именно укороченным она и поставила точку в полуфинале, выиграв 6:4, 1:6, 7:5.

Однако при всем уважении к подвигам Онс и ее 11-матчевой победной серии фаворитом финала все же выглядит Швентек. Как минимум, она намного свежее, ведь в Мадриде не играла, да и в Риме затратила куда меньше сил. Правда, по личным встречам ведет Жабер 2:1. Она выиграла два последних матча, в том числе и на Уимблдоне-2021. Хотя тогда Швентек была далека от ее нынешнего уровня.

Теннис. WTA 1000. 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay). Финал

время начала матча - московское

15 мая, воскресенье

Ига Швентек (Польша, 1) – Онс Жабер (Тунис, 8). Начало в 14:00

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