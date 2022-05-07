Теннис. WTA 1000. Рим-2022: что ждать и где смотреть

Турнир Internazionali BNL d’Italia категории WTA 1000 пройдет с 9 по 15 мая в Риме и станет для сильнейших теннисисток мира генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос». Правда, прошлогодняя чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова все еще не восстановилась после травмы, зато в игру вернется лидер мирового рейтинга Ига Швентек, которой в Риме предстоит защищать прошлогодний титул. Всего же на турнир заявлены девять теннисисток из топ-10.

В 2021-м Швентек не выдавала фантастических победных серий, но на грунте в столице Италии отыграла блестяще, в финале разгромив Каролину Плишкову 6:0, 6:0. На сей раз к турниру она подходит, выиграв 23 матча подряд. В Мадриде Ига не играла, поскольку решила отдохнуть и решить небольшие сложности со здоровьем (проблемы с плечом). Однако в Риме она будет фаворитом № 1. В третьем круге ее наиболее вероятная соперница – опытнейшая Виктория Азаренко, также в ее четверти – победительницы «Больших шлемов» Эмма Радукану, Бьянка Андрееску (в первом круге британка и канадка встретяся между собой) и Наоми Осака и очень опасная Анетт Контавейт.

В соседней четверти сетки рейтинговым фаворитом считается третья сеяная Арина Соболенко. Но там список претенденток на путевку в полуфинал очень широк. В частности, блеснувшая в Мадриде Джессика Пегула, которая начнет турнир встречей с Людмилой Самсоновой, Белинда Бенчич, Аманда Анисимова и Симона Халеп.

Эмма Радукану улучшила свои результаты на грунте Фото © 2022 Getty Images

В нижней половине уже во втором круге Вероника Кудерметова постарается взять реванш за поражение в Мадриде у второй сеяной Паулы Бадосы, а уже в третьем круге у испанки возможна встреча с Анастасией Павлюченковой, Лейлой Фернандес, Дарьей Касаткиной или Тамарой Зиданшек. Кроме того, в этой четверти Каролина Плишкова, Жиль Тайхманн, Елена Рыбакина и Алена Остапенко. Непредсказуемая борьба развернется и за еще одну путевку в полуфинал. Четвертая сеяная Мария Саккари уже во втором круге может сыграть с полуфиналисткой Мадрида Екатериной Александровой. В этой же части сетки финалистка Мадрида Онс Жабер, Кори Гауфф, Ангелика Кербер и Гарбин Мугуруза.

Теннис. WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay)

9 – 15 мая

время начала матчей - московское

9 мая, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

10 мая, вторник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

11 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 11:00

12 мая, четверг

Третий круг. Начало матчей в 11:00

13 мая, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 11:00

14 мая. суббота

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 12:00

15 мая, воскресенье

Финал. Начало не ранее 15:30

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