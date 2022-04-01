Теннис. WTA 1000. Майами-2022. Финал. Швентек - Осака: что ждать и где смотреть

Финал теннисного турнира WTA 1000 Miami Open-2022 по своей «вывеске» станет одним из самых интересных в женском туре за последние месяцы, а, возможно, и годы – феноменальная Ига Швентек, которая выиграла уже 16 матчей подряд и 4 апреля станет первой ракеткой мира, сыграет с Наоми Осакой. Для Осаки, занимающей в рейтинге WTA только 77 место, предстоящий финал в Майами станет первым с победного для нее Australian Open-2021.

20-летняя Швентек с февраля 2022 года играет просто потрясающе. Он выиграла турниры WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэллс, а теперь может замахнуться и на хет-трик из трех топ-соревнований подряд. Кстати, связку Индиан-Уэллс и Майами, так называемый Sunshine Double прежде выигрывали только три теннисистки – Штеффи Граф (1994 и 1996), Ким Клийстерс (2005) и Виктория Азаренко (2016). Впечатляет и победный стиль Иги в Майами – в матчах с Викторией Голубич, Мэдисон Бренгл, Кори Гауфф, Петрой Квитовой и Джессикой Пегулой она не проиграла ни одной партии, и даже ни разу не уступила больше пяти геймов в сете.

Всего она проиграла за пять встреч лишь 22 гейма, причем самым напряженным получился полуфинал с Пегулой. В нем по ходу второй партии она проигрывала 2:4, затем не смогла с первой попытки подать на матч, однако, в итоге, все равно дожала соперницу 6:2, 7:5. Небольшое беспокойство для Швентек может вызывать тот факт, что во второй партии она трижды отдала свою подачу, но зато ее игра на подаче Джессики была великолепна. Заметно, что Ига не выглядит измотанной, поскольку не так много времени проводит на корте. А, значит, говорить об усталости даже с учетом победного турнира в Индиан-Уэллс не приходится. К тому же, перед финалом у нее будет почти два дня на отдых.

Ига Швентек не чувствует усталости после серии из 16 побед подряд Фото © 2022 Getty Images

В свою очередь, Осака не играла в решающих матчах год и полтора месяца, со своей победы на Australian Open над Дженнифер Брэди в финале 6:4, 6:3. с тех пор Наоми столкнулась с психологическими сложностями, которые заставили ее снизить теннисную интенсивность. Да и высоких результатов практически не было. В 2022 году Осака начала свое полноценное возвращение, проведя три турнира, но до Майами все шло не слишком гладко – лучшим результатом был полуфинал на турнире WTA 250 в Мельбурне, с которого она снялась.

Тем не менее, сейчас она вновь напоминает четырехкратную победительницу турниров «Большого шлема», коей и является. Осака до полуфинала не проиграла ни сета, победив Астру Шарму, Ангелику Кербер, Элисон Риске и Даниэль Коллинз и пройдя на отказе Каролину Мухову. Правда, в полуфинале она оказалась в роли догоняющей после поражение в первой партии от Белинды Бенчич. И Осака справилась, выиграв 4:6, 6:3, 6:4 во многом благодаря своим 18 эйсам. Подача действительно вновь стала грозным оружием Наоми. Примечательно, что нынешняя серия из 16 побед подряд у Швентек – лучший результат в женском туре с победной серии Осаки из 23 матчей в 2020 – 2021 годах. Прежде Осака и Швентек встречались лишь однажды, в 2019 году в Торонто в двух партиях победила Наоми. Впрочем, сейчас все же более предпочтительными выглядят шансы Иги.

Теннис. WTA 1000. Miami Open-2022. Майами, США (Hard). Женщины. Финал. Расписание

время начала матчей - московское

2 апреля, суббота

Ига Швентек (2) – Наоми Осака (14). Начало в 20:00

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