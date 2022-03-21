Теннис. WTA 1000. Майами-2022: что ждать и где смотреть

С 22 марта по 2 апреля 2022 года в Майами пройдет женский Miami Open - престижнейший теннисный турнир категории WTA 1000. Среди участниц почти все сильнейшие теннисистки мира, включая свежеиспеченную вторую ракетку планеты Игу Швентек, которая за последние несколько недель выдала победную серию из 11 матчей и двух титулов WTA 1000 подряд – в Дохе и в Индиан-Уэллс.

20-летняя Швентек, впрочем, посеяна только под вторым номером, хотя лидер рейтинга Эшли Барти турнир в Майами пропускает. Дело в том, что посев основан на предыдущем рейтинге, а в нем выше располагается выше Арина Соболенко, выступающая, как и все теннисисты из Беларуси и России в нейтральном статусе. Уже в третьем круге Соболенко, в нынешнем сезоне пока не блиставшая, может встретиться с Дарьей Касаткиной. А в четвертом ей может достаться олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич или Элина Свитолина. Также в четверти Арины располагаются полуфиналистка Индиан-Уэллс-2022 Симона Халеп, Эмма Радукану, Камила Джорджи и Каролина Плишкова.

Кроме того, в верхней половине сетке на стадии третьего круга возможны поединки третьей сеяной Анетт Контавейт и Ализе Корне, Лейлы Фернандес и Ангелики Кербер, пропускавшей турнир в Индиан-Уэллс Даниэль Коллинз и Тамары Зиданшек, Сары Соррибес-Тормо и Онс Жабер.

В свою очередь, в нижней половине Швентек уже в третьем круге может сразиться с одной из героинь Кубка Билли Джин Кинг-2021 Людмилой Самсоновой, а сильнейшая в этой паре может выйти на Кори Гауфф или Сорану Кирстю. В этой же четверти вызывают большой интерес потенциальные встречи третьего круга между Вероникой Кудерметовой и Аленой Остапенко (повторения финала турнира в Дубае в феврале), Петры Квитовой И Гарбин Мугурузы.

В другой четверти, но также в нижней половине фаворитом выглядит Мария Саккари, добравшаяся в Индиан-Уэллс до финала. В третьем круге ее может ждать мощная Мэдисон Киз, затем Елена Рыбакина или Джессика Пегула. Еще две потенциальные пары из этой четверти в третьем круге Паула Бадоса – Маркета Вондроушева, Элизе Мертенс – Виктория Азаренко. Примечательно, что на сей раз в Майами не выступят не только прошлодняя чемпионка Барти, но и финалистка Бьянка Андрееску, которую замучили травмы. Кстати, в случае завоевания титула Швентек сократит в рейтинге отставание от Барти до минимуму – их будут разделять менее 300 очков.

Мария Саккари все ближе подбирается к титулу на крупнейших турнирах Фото © 2022 Getty Images

Теннис. WTA 1000. Miami Open-2022. Майами, США (Hard). Расписание

22 марта – 2 апреля

время начала матчей - московское

22 марта, вторник

Первый круг. Начало в 18:00

23 марта, среда

Первый круг. Начало в 18:00

24 марта, четверг

Второй круг. Начало в 18:00

25 марта, пятница

Второй круг. Начало в 18:00

26 марта, суббота

Третий круг. Начало в 18:00

27 марта, воскресенье

Третий круг. Начало в 18:00

28 марта, понедельник

Четвертый круг. Начало в 18:00

29 марта, вторник

Четвертьфиналы. Начало в 20:00

30 марта, среда

Четвертьфиналы. Начало в 20:00

31 марта, четверг

Полуфиналы. Начало не ранее 20:00

2 апреля, суббота

Финал. Начало в 20:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA