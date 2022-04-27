Теннис. WTA 1000. Мадрид-2022: результаты, видео, расписание

С 28 апреля по 7 мая 2022 года в Мадриде проходит теннисный грунтовый турнир категории WTA 1000 с участием семи теннисисток из топ-10. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участницах турнира WTA 1000 в Мадриде, а также турнирное расписание читайте здесь

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Результаты

28 апреля, четверг

Первый круг

Вероника Кудерметова - Паула Бадоса (Испания, 2)

Нурия Парризас-Диас (Испания) - Сорана Кырстя (Румыния)

Симона Халеп (Румыния) - Чжан Шуай (Китай)

Аманда Анисимова (США) - Арина Соболенко (3)

Онс Жабер (Тунис, 8) - Жасмине Паолини (Италия)

Виктория Азаренко (15) - Виктория Голубич (Швейцария)

Кори Гауфф (США, 14) - Анна Шмидлова (Словакия)

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Мари Бузкова (Чехия)

Чжен Цзинвен (Китай) - Каролина Мухова (Чехия)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Белинда Бенчич (Швейцария, 11)

Екатерина Александрова - Елена Остапенко (Латвия, 10)

Юлия Путинцева (Казахстан) - Шелби Роджерс (США)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Тамара Зиданшек (Словения)

Греетье Миннен (Бельгия) - Даяна Ястремская (Украина)

Ализе Корне (Франция) - Варвара Грачева

Людмила Самсонова - Петра Мартич (Хорватия)

Расписание