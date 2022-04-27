Теннис. WTA 1000. Мадрид-2022: результаты, видео, расписание

С 28 апреля по 7 мая 2022 года в Мадриде проходит теннисный грунтовый турнир категории WTA 1000 с участием семи теннисисток из топ-10. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
Подробнее о жеребьевке и участницах турнира WTA 1000 в Мадриде, а также турнирное расписание читайте здесь
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Результаты
- 28 апреля, четверг
- Первый круг
- Вероника Кудерметова - Паула Бадоса (Испания, 2)
- Нурия Парризас-Диас (Испания) - Сорана Кырстя (Румыния)
- Симона Халеп (Румыния) - Чжан Шуай (Китай)
- Аманда Анисимова (США) - Арина Соболенко (3)
- Онс Жабер (Тунис, 8) - Жасмине Паолини (Италия)
- Виктория Азаренко (15) - Виктория Голубич (Швейцария)
- Кори Гауфф (США, 14) - Анна Шмидлова (Словакия)
- Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Мари Бузкова (Чехия)
- Чжен Цзинвен (Китай) - Каролина Мухова (Чехия)
- Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Белинда Бенчич (Швейцария, 11)
- Екатерина Александрова - Елена Остапенко (Латвия, 10)
- Юлия Путинцева (Казахстан) - Шелби Роджерс (США)
- Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Тамара Зиданшек (Словения)
- Греетье Миннен (Бельгия) - Даяна Ястремская (Украина)
- Ализе Корне (Франция) - Варвара Грачева
- Людмила Самсонова - Петра Мартич (Хорватия)
Расписание
- Теннис. WTA 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Расписание
- 28 апреля – 7 мая
- время начала матчей - московское
- 28 апреля, четверг
- Первый круг. Начало матчей в 12:00
- 29 апреля, пятница
- Первый круг. Начало матчей в 12:00
- 30 апреля, суббота
- Второй круг. Начало матчей в 12:00
- 1 мая, воскресенье
- Второй круг. Начало матчей в 12:00
- 2 мая, понедельник
- Третий круг. Начало матчей не ранее 13:00
- 3 мая, вторник
- Третий круг. Начало матчей не ранее 13:00
- 4 мая, среда
- Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00
- 5 мая, четверг
- Полуфиналы. Начало не ранее 13:00
- 7 мая, суббота
- Финал. Начало не ранее 19:30