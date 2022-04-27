Теннис. WTA 1000. Мадрид-2022: результаты, видео, расписание

Как проходит турнир WTA в Мадриде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 28 апреля по 7 мая 2022 года в Мадриде проходит теннисный грунтовый турнир категории WTA 1000 с участием семи теннисисток из топ-10. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участницах турнира WTA 1000 в Мадриде, а также турнирное расписание читайте здесь

Смотрите прямые трансляции турнира на WTA TV по подписке

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA

Результаты

  • 28 апреля, четверг
  • Первый круг
  • Вероника Кудерметова - Паула Бадоса (Испания, 2)
  • Нурия Парризас-Диас (Испания) - Сорана Кырстя (Румыния)
  • Симона Халеп (Румыния) - Чжан Шуай (Китай)
  • Аманда Анисимова (США) - Арина Соболенко (3)
  • Онс Жабер (Тунис, 8) - Жасмине Паолини (Италия)
  • Виктория Азаренко (15) - Виктория Голубич (Швейцария)
  • Кори Гауфф (США, 14) - Анна Шмидлова (Словакия)
  • Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Мари Бузкова (Чехия)
  • Чжен Цзинвен (Китай) - Каролина Мухова (Чехия)
  • Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Белинда Бенчич (Швейцария, 11)
  • Екатерина Александрова - Елена Остапенко (Латвия, 10)
  • Юлия Путинцева (Казахстан) - Шелби Роджерс (США)
  • Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Тамара Зиданшек (Словения)
  • Греетье Миннен (Бельгия) - Даяна Ястремская (Украина)
  • Ализе Корне (Франция) - Варвара Грачева
  • Людмила Самсонова - Петра Мартич (Хорватия)

Расписание

  • Теннис. WTA 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Расписание
  • 28 апреля – 7 мая
  • время начала матчей - московское
  • 28 апреля, четверг
  • Первый круг. Начало матчей в 12:00
  • 29 апреля, пятница
  • Первый круг. Начало матчей в 12:00
  • 30 апреля, суббота
  • Второй круг. Начало матчей в 12:00
  • 1 мая, воскресенье
  • Второй круг. Начало матчей в 12:00
  • 2 мая, понедельник
  • Третий круг. Начало матчей не ранее 13:00
  • 3 мая, вторник
  • Третий круг. Начало матчей не ранее 13:00
  • 4 мая, среда
  • Четвертьфиналы. Начало матчей в 13:00
  • 5 мая, четверг
  • Полуфиналы. Начало не ранее 13:00
  • 7 мая, суббота
  • Финал. Начало не ранее 19:30

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь