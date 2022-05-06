Теннис. WTA 1000. Мадрид-2022. Финал. Жабер - Пегула: что ждать и где смотреть

В финальном матче женского теннисного турнира WTA 1000 Mutua Madrid Open встретятся 7 мая 2022 года Онс Жабер и Джессика Пегула. Причем обе, пусть и довольны известны в теннисном мире, прежде никогда не играли на соревнованиях серии WTA 1000 в финалах. В случае успеха в Мадриде Жабер станет седьмой ракеткой мира, а Пегула впервые в карьере ворвется в топ-10 рейтинга.

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Лидер мирового рейтинга Ига Швентек, доминирующая в нынешнем сезоне, в Мадриде не играла. Она решает небольшие сложности со здоровьем и набирается сил. Что касается остальных фаворитов, то они выбыли еще до стадии четвертьфиналов, куда из числа сеяных пробились только Жабер (восьмая) и Пегула (12-я). Тунисская теннисистка на данный момент замыкает топ-10, в ее активе один титул (в Бирмингеме в 2021-м) и четыре финала. Включая апрельский турнир WTA 500 на грунте в Чарлстоне, проигранный Белинде Бенчич. Кстати, в Мадриде Онс в третьем круге взяла у Белинды реванш, обыграв ее 6:2, 3:6, 6:2.

Кроме того, она также три партии сражалась во втором круге с Варварой Грачевой (7:5, 0:6, 6:4), в первом круге пройдя Ясмин Паолини (7:6, 6:1). Примечательно, что четвертьфинал против Симоны Халеп (6:4, 6:4) и полуфинал против Екатерины Александровой (6:3, 6:2) сложились для Жабер куда проще. После выхода в финал Жабер назвала нынешний Mutua Madrid Open турниром реваншей, поскольку проигрывала, как минимум, по два предыдущих матча Бенчич, Халеп и Александровой. 27-летняя теннисистка очень настроена взять титул, пообещав вложить в решающем матче всю душу, не забыв подключить свои главные козыри – удар справа и роскошные укороченные.

Джессика Пегула стала в нынешнем сезоне лучше двигаться на грунте Фото © Denis Doyle

С Пегулой Жабер прежде встречалась четыре раза – счет личных встреч 2:2. И если первые два матча остались за американкой, то затем дважды побеждала Онс, в том числе в Дубае в феврале 2022-го. Для 28-летней Джессики нынешний сезон также пока лучший во всей ее карьере – на Australian Open она дошла до четвертьфинала, уступив там будущей чемпионке Эшли Барти, в Майами вышла в полуфинал, где проиграла будущей победительнице Швентек. Благодаря столь высоким результатам она ворвалась в топ-20, занимая 14 место.

В Мадриде американке, надо признать, немного повезло с сеткой – на ее пути не встретилось ни одной сеяной соперницы. Джессика последовательно обыграла Камилу Джоржи (7:5, 2:6, 7:5), Кайю Канепи (6:3, 6:3), Бьянку Андрееску (7:5, 6:1), Сару Соррибес-Тормо (6:4, 6:2) и Жиль Тайхманн (6:3, 6:4). По словам Пегулы, сейчас она лучше двигается на грунте, чем раньше и это помогает добиваться в успехах в Мадриде. В активе Пегулы один титул (в Вашингтоне 2019 года) и два финала. Как признается теннисистка, тот факт, что она и Онс еще пару лет назад находились в восьмом десятке рейтинга, а сейчас встречаются в финале столь престижного турнира, доказывает – тяжелая работа и решимость помогают добиваться успеха. Шансы Пегулы и Жабер на титул выглядят примерно равными, многое зависит от психологии.

Теннис. WTA 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Финал

время начала матча - московское

7 мая, суббота

Финал. Начало не ранее 19:30

Онс Жабер (Тунис, 8) – Джессика Пегула (США, 12)

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