Теннис. WTA 1000. Индиан-Уэллс-2022. Финал. Швентек - Саккари: что ждать и где смотреть

В решающем матче женского теннисного супертурнира категории WTA 1000 BNP Paribas Open сыграют Ига Швентек и Мария Саккари. Обе финалистки входят в элиту мирового тенниса и очень сильно проводят сезон. 20-летняя Швентек и вовсе после победы в полуфинале гарантировала себе лидерство в чемпионской гонке WTA 2022 года. В случае победы в Индиан-Уэллс она поднимется на рекордное для себя второе место в рейтинге. Впрочем, то же самое касается и Саккари, которая в случае завоевания титула также впервые станет второй ракеткой мира.

Ига подошла к финалу с серией из десяти побед подряд, причем добытых не где-нибудь, а на турнирах категории WTA 1000. В конце февраля в Дохе она отдала соперницам всего одну партию, причем в решающей встрече польская теннисистка разгромила Анетт Контавейт 6:2, 6:0. В Индиан-Уэллс ей на первых парах пришлось сложнее. В трех своих первых матчах Швентек проигрывала стартовые партии, но затем находила выход из ситуации. Так произошло во встречах с Ангелиной Калининой (5:7, 6:0, 6:1), Кларой Таусон (6:7, 6:2, 6:1) и Ангеликой Кербер (4:6, 6:2, 6:3).

Но нельзя сказать, что Ига выбилась из силы, ведь в четвертьфинале и в полуфинале она не отдала ни сета. Причем в четвертьфинале против Мэдисон Киз она вообще ограничилась одним проигранным геймом – 6:1, 6:0. Полуфинал против Симоны Халеп завершился со счетом 7:6, 6:4 в куда более острой борьбе. Мало того, румынка в обеих партиях вела с брейком, а на тай-брейке первой партии имела двойной сетбол. Сама Швентек после победы признала, что поединок с Симоной получился сложнейшим в Индиан-Уэллс. Поскольку даже в тех матчах, где польская теннисистка проигрывала первые сеты, она больше контролировала ситуацию на корте. Тем не менее, Швентек выдержала и этот сложнейший тест в игре с опытной соперницей, тактически грамотной и прекрасно передвигавшейся по корту.

Мария Саккари сражается за каждый мяч Фото © 2022 Getty Images

Саккари в 2022 году пока турниров не выигрывала, зато стабильно проходила далеко по турнирным сеткам. В феврале она уступила в тяжелейшем затяжном в финале в Петербурге Контавейт, а в Дохе как раз проиграла в полуфинале Швентек (4:6, 3:6). В Индиан-Уэллс гречанка пока ограничилась лишь одним проигранным сетом, последовательно обыграв Катерину Синякову (6:3, 7:6), Петру Квитову (6:3, 6:0), Дарью Сэвилл (4:1, отказ Сэвилл), Елену Рыбакину (7:5, 6:4) и в полуфинале прошлогоднюю чемпионку Паулу Бадосу (6:2, 4:6, 6:1). Мария играет не столь мощно, как Швентек, зато умеет терпеть в затяжных розыгрышах, действует более комбинационно. До февральского турнира в Дохе такая тактика работала со Швентек безотказно в трех матчах 2021 года (на «Ролан Гаррос», в Остраве и на WTA Finals в Гвадалахаре) гречанка не проиграла Иге ни одной партии. Но поскольку Швентек сейчас едва не в лучшей форме за карьеру, именно ее можно назвать фаворитом финала.

Теннис. WTA 1000. BNP Paribas Open-2022. Индиан-Уэллс, США (Hard). Финал.

время начала матча - московское

20 марта, воскресенье

Ига Швентек (Польша) – Мария Саккари (Греция). Начало в 23:00

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