Теннис. WTA 1000. Индиан-Уэллс-2022: что ждать и где смотреть

С 9 по 21 марта (по московскому времени) в Индиан-Уэллс будет проходить один из самых престижных теннисных турниров категории WTA 1000 - BNP Paribas Open. Состав участниц в женском одиночном разряде – по-настоящему звездный, в турнирной сетке можно увидеть сразу девять теннисисток из топ-10, за исключением первой ракетки мира Эшли Барти, сделавшей паузу в выступлениях после победы на Australian Open. Кроме того, из топ-20 не будет еще только двоих – травмированных Анастасии Павлюченковой и Даниэль Коллинз.

Примечательно, что впервые с 2019 года турнир в Индиан-Уэллс состоится в свои привычные мартовские сроки. В 2020 году из-за ковида его вообще отменили, в 2021 году перенесли на октябрь. Тогда, кстати, сенсационной чемпионкой стала Паула Бадоса, переигравшая в финале Викторию Азаренко 7:6, 2:6, 7:6. Но с тех пор Бадоса уже успела доказать своей игрой неслучайность того триумфа. В частности, успела в начале 2022-го выиграть турнир в Сиднее. В рейтинге WTA занимает шестое место и вполне способна побороться за защиту титула. По итогам жеребьевки она расположилась в нижней половине сетки, причем уже в четвертом круге может встретиться с Аленой Остапенко, которая отметилась в феврале титулом в Дубае и близка к возвращению в топ-10.

В четвертьфинале Бадоса может сыграть с одной из самых прогрессирующих теннисисток Анетт Контавейт, посеянной четвертой. Однако у Контавейт очень сложная сетка – в третьем круге она может встретиться с Маркетой Вондроушевой, а в четвертом среди ее возможных соперниц Наоми Осака, Слоан Стивенс, Джессика Пегула и Вероника Кудерметова, уже дважды в этом сезоне доходившая до финалов турниров WTA. Также в нижней половине сетки еще до четвертьфиналов возможны матчи Марии Саккари с Петрой Квитовой и Азаренко с Ариной Соболенко, посеянной под вторым номером.

В верхней части сетки интересно будет посмотреть на лидера посева Барбору Крейчикову, но уже в четвертом круге она может сыграть с Кори Гауфф, Симоной Халеп или Екатериной Александровой. Также интригует возможный матч в третьем круге Людмилы Самсоновой и Каролины Плишковой, Победительница недавнего супертурнира в Дохе Ига Швентек в четвертом круге может сыграть либо с Ангеликой Кербер либо с Дарьей Касаткиной, а в четвертьфинале – с Гарбин Мугурузой, Белиндой Бенчич или Элиной Свитолиной.

На теннисном турнире WTA1000 в Дохе 26 февраля титул разыграют Анетт Контавейт и Ига Швентек. И хотя женский теннис в последнее время изобилует сенсациями, к Qatar TotalEnergies Open это не относятся – в решающей игре встретятся две топ-теннисистки, великолепно начавшие сезон.

Особенно впечатляет Контавейт. 26-летняя эстонка, которую тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, в последние месяцы добилась фантастического прогресса и, не исключено, может в середине сезона претендовать и на звание первой ракетки мира. Особенно с учетом того, что лидер рейтинга Эшли Барти довольно много крупных соревнований пропускает, в том числе и турнир в Катаре. Да, Контавейт на Australian Open вылетела уже во втором круге, но после первого в сезоне «Большого шлема» выдала победную серию, которая насчитывает уже девять матчей. Она завоевала титул в Санкт-Петербурге на турнире WTA 500, в драматичном финале обыграв Марию Саккари 5:7, 7:6, 7:5, а в Дохе пока в четырех встречах проиграла лишь один сет. Первый круг она пропускала, победив Ану Конух (6:2, 6:3), Элизе Мертенс (6:3, 0:6, 6:2), свою хорошую подругу Онс Жабер (6:4, 6:1) и победительницу турнира в Дубае недельной давности Алену Остапенко (6:1, 6:4).

Правда, встреча с Остапенко могла пойти и по иному сценарию, но Анетт сопутствовала удача. При 5:4 и меньше во втором сете на подаче Контавейт ее соперница была близка к брейк-пойнту, но мяч после защитного удара эстонки повис на тросе и перевалился на сторону Алены. Что не просто не позволило Остапенко сравнять счет, но и выбило ее из колеи на ближайшие розыгрыши. Как бы то ни было, Контавейт действительно хороша. В случае победы в Дохе она станет уже третьей ракеткой мира. В ее пользу говорит и тот факт, что она выиграла пять своих последних финалов на турнирах WTA.

Теннис. WTA 1000. BNP Paribas Open-2022. Индиан-Уэллс, США (Hard). Расписание

9 – 21 марта

время начала матчей - московское

9 марта, среда

Первый круг. Начало в 22:00

10 марта, четверг

Первый круг. Начало в 22:00

11 марта, пятница

Второй круг. Начало в 22:00

12 марта, суббота

Второй круг. Начало в 22:00

13 марта, воскресенье

Третий круг. Начало в 22:00

14 марта, понедельник

Третий круг. Начало в 22:00

15 марта, вторник

Четвертый круг. Начало в 22:00

16 марта, среда

Четвертьфиналы. Начало в 22:00

17 марта, четверг

Четвертьфиналы. Начало в 22:00

18 марта, пятница

Полуфиналы. Начало в 22:00

21 марта, понедельник

Финал. Начало в 0:00

Смотрите прямые трансляции турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс в Окко Теннис по подписке

Сетки, результаты и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA