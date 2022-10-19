Теннис. WTA 1000. Гвадалахара 2022: результаты, видео, расписание

17-23 октября в Гвадалахаре в Мексике проходит теннисный супертурнир категории WTA 1000 Guadalajara Open, который станет последней возможностью для теннисисток пробиться на итоговый WTA Finals. Причем на момент старта турнира в Гвадалахаре гарантировали себе участие в итоговом турнире только три теннисистки. Неудивительно, что, несмотря на усталость от длинного сезона, на Guadalajara Open заявлены сразу 15 теннисисток из топ-20.

18 октября, вторник

Второй круг

Дарья Касаткина (7) – Чжу Линь (Китай) – 6:1, 6:2

Бьянка Андрееску (Канада) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 3:6, 6:2, 6:0

Мария Саккари (Греция, 4) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 6) – Ребекка Марино (Канада) – 6:7(2), 6:3, 7(5):6

Первый круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Анастасия Потапова – 6:2, 6:1

Анна Калинская – Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – 6:3, 6:4

Мэдисон Киз (США, 13) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 6:3

Катерина Синякова (Чехия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) – 7:5, 6:2

Мартина Тревисан (Италия) – Нао Хибино (Япония) – 6:4, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7(5):6, 6:2

Донна Векич (Хорватия) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:4, 6:1

Эжени Бушар (Канада) – Кайла Дэй (США) – 7:5, 6:3

Алена Остапенко (Латвия, 12) – Лорин Дэвис (США) – 6:1, 6:3

Магдалена Фрех (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4

Мари Бузкова (Чехия) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 7:5

17 октября, понедельник

Первый круг

Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (15) – 6:4, 7(8):6

Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:1, 7:5

Виктория Азаренко – Элина Аванесян – 6:4, 6:2

Чжу Линь (Китай) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4

Бьянка Андрееску (Канада) – Жиль Тайкманн (Швейцария) – 6:2, 6:4

Ребекка Марино (Канада) – Энн Ли (США) – 6:2, 7(2):6

Марта Костюк (Украина) – Александра Саснович – 6:1, 6:3

Элиза Мертенс (Бельгия) – Эйша Мухаммед (США) – 6:3, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 16) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 7:5

Слоун Стивенс (США) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 6:0, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) – Лейла Фернандес (Канада) – 7:5, 6:7(10), 6:3

Айла Томлянович (Австралия) – Фернанада Контрерас Гомес (Мексика) – 6:2, 6:1

Даниэль Коллинз(США, 14) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:4, 6:1

Теннис. WTA 1000. Guadalajara Open. Гвадалахара, Мексика (Hard). Расписание

17 – 23 октября

время начала матчей - московское

17 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 19:00

18 октября, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 19:00

19 октября, среда

Второй круг. Начало в 19:00

20 октября, четверг

Третий круг. Начало в 19:00

21 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 22:00

22 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 22:30

24 октября, понедельник

Финал. Начало не ранее 2:00

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