Теннис. WTA 1000. Гвадалахара 2022: результаты, видео, расписание

17-23 октября в Гвадалахаре в Мексике проходит теннисный супертурнир категории WTA 1000 Guadalajara Open, который станет последней возможностью для теннисисток пробиться на итоговый WTA Finals. Причем на момент старта турнира в Гвадалахаре гарантировали себе участие в итоговом турнире только три теннисистки. Неудивительно, что, несмотря на усталость от длинного сезона, на Guadalajara Open заявлены сразу 15 теннисисток из топ-20.
18 октября, вторник
Второй круг
- Дарья Касаткина (7) – Чжу Линь (Китай) – 6:1, 6:2
- Бьянка Андрееску (Канада) – Петра Квитова (Чехия, 16) – 3:6, 6:2, 6:0
- Мария Саккари (Греция, 4) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 6:4
- Каролин Гарсия (Франция, 6) – Ребекка Марино (Канада) – 6:7(2), 6:3, 7(5):6
Первый круг
- Элизабетта Коччаретто (Италия) – Анастасия Потапова – 6:2, 6:1
- Анна Калинская – Барбора Крейчикова (Чехия, 9) – 6:3, 6:4
- Мэдисон Киз (США, 13) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 6:3
- Катерина Синякова (Чехия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) – 7:5, 6:2
- Мартина Тревисан (Италия) – Нао Хибино (Япония) – 6:4, 6:3
- Елена Рыбакина (Казахстан) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7(5):6, 6:2
- Донна Векич (Хорватия) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 6:4, 6:1
- Эжени Бушар (Канада) – Кайла Дэй (США) – 7:5, 6:3
- Алена Остапенко (Латвия, 12) – Лорин Дэвис (США) – 6:1, 6:3
- Магдалена Фрех (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4
- Мари Бузкова (Чехия) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 7:5
17 октября, понедельник
Первый круг
- Камила Осорио (Колумбия) – Екатерина Александрова (15) – 6:4, 7(8):6
- Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:1, 7:5
- Виктория Азаренко – Элина Аванесян – 6:4, 6:2
- Чжу Линь (Китай) – Ализе Корне (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4
- Бьянка Андрееску (Канада) – Жиль Тайкманн (Швейцария) – 6:2, 6:4
- Ребекка Марино (Канада) – Энн Ли (США) – 6:2, 7(2):6
- Марта Костюк (Украина) – Александра Саснович – 6:1, 6:3
- Элиза Мертенс (Бельгия) – Эйша Мухаммед (США) – 6:3, 6:2
- Петра Квитова (Чехия, 16) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 7:5
- Слоун Стивенс (США) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 6:0, 6:2
- Белинда Бенчич (Швейцария, 10) – Лейла Фернандес (Канада) – 7:5, 6:7(10), 6:3
- Айла Томлянович (Австралия) – Фернанада Контрерас Гомес (Мексика) – 6:2, 6:1
- Даниэль Коллинз(США, 14) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:4, 6:1
Теннис. WTA 1000. Guadalajara Open. Гвадалахара, Мексика (Hard). Расписание
17 – 23 октября
время начала матчей - московское
17 октября, понедельник
Первый круг. Начало в 19:00
18 октября, вторник
Первый круг. Второй круг. Начало в 19:00
19 октября, среда
Второй круг. Начало в 19:00
20 октября, четверг
Третий круг. Начало в 19:00
21 октября, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 22:00
22 октября, суббота
Полуфиналы. Начало в 22:30
24 октября, понедельник
Финал. Начало не ранее 2:00
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