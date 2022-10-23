Теннис. WTA 1000. Гвадалахара 2022. Финал. Пегула - Саккари: что ждать и где смотреть

В финале теннисного супертурнира категории WTA 1000 Guadalajara Open в Гвадалахаре в ночь с 23 на 24 октября по московскому времени сыграют Джессика Пегула и Мария Саккари. Причем для обеих теннисисток в случае победы титул в Гвадалахаре может стать самым значительным достижением в карьере.

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Может показаться удивительным, но Пегула и Саккари, занимающие соответственно пятое и шестое места в рейтинге WTA, в нынешнем сезоне вообще не выигрывали титулов. Мало того, в активе каждой финалистки Гвадалахары есть только по одной победе на турнирах WTA. Джессика в 2019 году первенствовала в Вашингтоне, а Мария в том же сезоне победила в Рабате. Статистика показывает, что обе теннисистки играют в финалах не особо удачно – у Пегулы три поражения, у Марии – пять. При этом на турнирах категории WTA 1000 до решающих матчей они доходили по разу. В нынешнем сезоне Саккари в финале Индиан-Уэллс взяла лишь пять геймов у Иги Швентек, а Пегула в Мадриде в тресетовом матче проиграла Онс Жабер.

Примечательно, что Джессика заранее гарантировала себе участие в WTA Finals, в то время как Марии пришлось буквально «выгрызать» путевку в матчах с конкурентками. Решающей для нее стала четвертьфинальная встреча с Вероникой Кудерметовой – победительница гарантировала себе путевку на итоговый турнир, а проигравшая вынуждена была довольствоваться статусом первой запасной. Саккари в непростом матче взяла верх 6:1, 5:7, 6:4, ранее в сложном поединке переиграв Даниэль Коллинз 5:7, 6:3, 6:3. Полуфинал против Мари Боузковой получился двусетовым, зато двухдневным. Из-за дождя матч не удалось завершить в субботу, при счете 1:0 по партиям в пользу гречанки его перенесли на воскресенье. Саккари вела во второй партии 4:1, но позволила сопернице сравнять счет. И все же смогла довести встречу до победу, завершив ее с третьего матчбола. Итог – 7:5, 6:4.

Мария Саккари может выиграть в Гвадалахаре второй титул в карьере и первый за три с лишним года Фото © 2022 Getty Images

В свою очередь, Пегула едва не вылетела уже в стартовом матче (второго круга), доигравшись до тай-брейка решающего сета с Еленой Рыбакиной, выигранного 10:8. Итоговый счет по партиям – 2:6, 6:3, 7:6. Затем, правда, последовали три двухсетовые победы подряд – над Бьянкой Андрееску (6:4, 6:4), Слоан Стивенс (6:2, 6:2) и Викторией Азаренко в полуфинале (7:6, 6:1). Для 28-летней американки, проводящей за явным преимуществом свой лучший сезон в карьере, успех в Гвадалахаре может быть крайне важен. Ведь несмотря на прогресс в результатах, она все еще не считается супервездой даже в США, где находится в тени не только Серены Уильямс (которая, кстати, подумывает о возвращении в теннис), но и юной Кори Гауфф. Впрочем, и для Саккари титул также может стать своего рода прорывом. По личным встречам Мария ведет у Джессики 3:1, но в нынешнем сезоне у них равенство – Пегула выиграла на Australian Open, а Саккари – на турнире в Дохе. Шансы в предстоящем финале выглядят приблизительно равными, хотя, возможно, в пользу Пегулы сыграет большее время для восстановления после полуфинала.

Теннис. WTA 1000. Guadalajara Open. Гвадалахара, Мексика (Hard). Финал

время начала матча - московское

24 октября, понедельник

Джессика Пегула (США, 3) – Мария Саккари (Греция, 4). Начало не ранее 2:00

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