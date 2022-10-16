Теннис. WTA 1000. Гвадалахара 2022: что ждать и где смотреть

Теннисный женский сезон близок к завершению. Предстоящий супертурнир категории WTA 1000 Guadalajara Open с 17 по 23 октября станет последней возможностью для теннисисток пробиться на итоговый WTA Finals. Причем на момент старта турнира в Гвадалахаре гарантировали себе участие в итоговом турнире только три теннисистки. Неудивительно, что, несмотря на усталость от длинного сезона, на Guadalajara Open заявлены сразу 15 теннисисток из топ-20.

Вообще в нынешнем сезоне, если не считать лидеров Игу Швентек и Онс Жабер, остальные теннисистки расположились в чемпионской гонке очень плотно. Из них лишь Джессика Пегула гарантировала себе участие финальном личном турнире года. Но в отсутствие Швентек, Жабер и третьей ракетки мира Анетт Контавейт, не Пегула, а Паула Бадоса получила первый номер посева в Гвадалахаре. Паула сейчас занимает четвертое место в рейтинге, однако в чемпионской гонке она лишь 11-я. Поэтому ей может не хватить при определенных условиях даже выхода в финал, для гарантии выхода на итоговый необходимо брать титул. Сделать это будет очень сложно, ведь уже во втором круге (первые восемь сеяных стартовый раунд пропускают), Паула сыграет с лучшей в паре Виктории Азаренко и Чжан Шуай, дальше по сетке возможна встреча с Мэдисон Киз или Айлой Томлянович, а в четвертьфинале – с Кори Гауфф или Беатрис Хаддад Майей.

Соседняя четверть еще более насыщена звездными теннисистками. Пегула во втором круге сыграет с лучшей во встрече Елены Рыбакиной и Каролины Плишковой, в третьем круге вероятен ее матч против Петры Квитовой или Бьянки Андрееску, в четвертьфинале – с Каролин Гарсией или Белиндой Бенчич.

Нижнюю половину возглавила вторая сеяная Арина Соболенко, занимающая в чемпионской гонке пятое место. Но даже это не гарантирует ей легкой жизни, особенно в случае поражения во втором круге от сильнейшей в матче Людмилы Самсоновой и Кайи Канепи. В третьем круге Соболенко идет на Екатерину Александрову, набравшую великолепную форму в последние недели, а в четвертьфинале может сыграть либо с Барборой Крейчиковой, выигравшей два турнира подряд, либо с Дарьей Касаткиной, которая пока в чемпионской гонке седьмая. Также четвертьфинальную пару могут составить Вероника Кудерметова и Мария Саккари, также сражающиеся за попадание на WTA Finals. У Кудерметовой во втором круге возможен матч с Донной Векич, блеснувшей в Сан-Диего, а затем не исключена игра с Аленой Остапенко. У Саккари по сетки на старте встреча с Александрой Соснович или Мартой Костюк, а затем, вероятно, с еще одной претенденткой на попадание на итоговый Даниэль Коллинз.

Теннис. WTA 1000. Guadalajara Open. Гвадалахара, Мексика (Hard). Расписание

17 – 23 октября

время начала матчей - московское

17 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 19:00

18 октября, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 19:00

19 октября, среда

Второй круг. Начало в 19:00

20 октября, четверг

Третий круг. Начало в 19:00

21 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 22:00

22 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 22:30

24 октября, понедельник

Финал. Начало не ранее 2:00

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