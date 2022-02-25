Теннис. WTA 1000. Доха-2022. Финал. Контавейт - Швентек: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире WTA1000 в Дохе 26 февраля титул разыграют Анетт Контавейт и Ига Швентек. И хотя женский теннис в последнее время изобилует сенсациями, к Qatar TotalEnergies Open это не относятся – в решающей игре встретятся две топ-теннисистки, великолепно начавшие сезон.

Особенно впечатляет Контавейт. 26-летняя эстонка, которую тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, в последние месяцы добилась фантастического прогресса и, не исключено, может в середине сезона претендовать и на звание первой ракетки мира. Особенно с учетом того, что лидер рейтинга Эшли Барти довольно много крупных соревнований пропускает, в том числе и турнир в Катаре. Да, Контавейт на Australian Open вылетела уже во втором круге, но после первого в сезоне «Большого шлема» выдала победную серию, которая насчитывает уже девять матчей. Она завоевала титул в Санкт-Петербурге на турнире WTA 500, в драматичном финале обыграв Марию Саккари 5:7, 7:6, 7:5, а в Дохе пока в четырех встречах проиграла лишь один сет. Первый круг она пропускала, победив Ану Конух (6:2, 6:3), Элизе Мертенс (6:3, 0:6, 6:2), свою хорошую подругу Онс Жабер (6:4, 6:1) и победительницу турнира в Дубае недельной давности Алену Остапенко (6:1, 6:4).

Правда, встреча с Остапенко могла пойти и по иному сценарию, но Анетт сопутствовала удача. При 5:4 и меньше во втором сете на подаче Контавейт ее соперница была близка к брейк-пойнту, но мяч после защитного удара эстонки повис на тросе и перевалился на сторону Алены. Что не просто не позволило Остапенко сравнять счет, но и выбило ее из колеи на ближайшие розыгрыши. Как бы то ни было, Контавейт действительно хороша. В случае победы в Дохе она станет уже третьей ракеткой мира. В ее пользу говорит и тот факт, что она выиграла пять своих последних финалов на турнирах WTA.

Хотя и у Швентек есть свои козыри. Ига доказала, что ее феноменальный успех на «Ролан Гаррос»-2020 не является случайностью. Польская теннисистка в свои 20 лет показывает очень зрелый и вариативный теннис – она дошла до полуфинала открытого чемпионата Австралии, а теперь блеснула в Дохе. Она также пропускала первый круг, обыграв Викторию Голубич (6:2, 3:6, 6:2), Дарью Касаткину (6:3, 6:0), Арину Соболенко (6:2, 6:3) и Саккари (6:4, 6:3).

В случае завоевания титула Швентек поднимется на четвертую строчку в рейтинге. У нее, кстати, также все неплохо с финалами – три последних она выиграла. Поэтому встретятся теннисистки, знающие и умеющие играть важнейшие матчи. Между собой они встречались четыре раза, счет личных встреч равный – 2:2. При этом прежде их матчи проходили на ранних стадиях, в 1/8 и даже 1/16 финала. В Цинциннати в 2019-м и на Australian Open в 2020 верх взяла Анетт, а «Ролан Гаррос» и US Open-2021 победу праздновала Ига.

Теннис. WTA1000. Qatar TotalEnergies Open-2022. Доха, Катар (Hard). Финал

время начала игры - московское

26 февраля, суббота

Анетт Контавейт - Ига Швентек. Начало в 18:00

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