Теннис. WTA 1000. Доха-2022: что ждать и где смотреть

Первый в сезоне-2022 турнир престижнейшей категории WTA1000 проходит в столице Катара Дохе с 20 по 26 февраля. Среди участниц супертурнира Qatar TotalEnergies Open сразу восемь теннисисток из топ-10 во главе со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, а также сильные российские теннисистки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова, блеснувшая в Дубае.

На турнире WTA 500 в Дубае, предшествующем соревнованиям в столице Катара, Кудерметова дошла до финала, где уступила экс-чемпионке «Ролан Гаррос» Алене Остапенко. В Дохе у Кудерметовой в ее четверти сетки такие сильные игроки, как Элина Свитолина, Онс Жабер и Анетт Контавейт, но россиянка способна на подвиги. Что и доказала, выбив в Дубае Гарбин Мугурузу и Викторию Азаренко. В свою очередь, Касаткина постепенно возвращается в игру после заражения коронавирусом, помешавшем выступить в начале февраля в Петербурге. После простоя она уступила в Дубае Ига Швентек, но сейчас наверняка готова уже лучше. В ее четверти сетки опять «нарисовывается» Швентек, а также Елена Рыбакина и, возможно, лучшая в матче двух представительниц остроатакующего стиля Соболенко и Самсоновой.

Причем для Арины и Людмилы нынешний сезон пока складывается не очень хорошо. У Соболенко в 2022 году в четырех турнирах нет даже ни одного выхода в четвертьфинал. Самсонова, занимающая 34 место в рейтинге, после великолепного финала Кубка Билли Джин Кинг в ноябре прошлого года также сбавила. Она может занести себе в актив только январский турнир в Аделаиде, где дошла до четвертьфинала.

Добавим. что из-за травмы не выйдет на корт первая ракетка России Анастасия Павлюченкова. Из топ-10 пропускают турнир в Дохе только лидер мирового рейтинга Эшли Барти и Каролина Плишкова. Двукратными чемпионками в Дохе были Азаренко и Петра Квитова, причем теннисистка из Чехии является действующей победительницей – в 2021-м она разгромила здесь в финале Мугурузу 6:2, 6:1. В свою очередь, Соболенко побеждала здесь в 2020-м. Всего в сетке турнира 56 участниц, причем завершится он не в воскресенье, а в субботу.

Вероника Кудерметова дошла до финала в Дубае Фото © 2022 Getty Images

Теннис. WTA1000. Qatar TotalEnergies Open-2022*. Доха, Катар (Hard)*

20 – 26 февраля

время начала игр - московское

20 февраля, воскресенье

Первый круг. Начало в 13:00

21 февраля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 14:00

22 февраля, вторник

Второй круг. Начало матчей в 14:00

23 февраля, среда

Третий круг. Начало матчей в 14:00

24 февраля, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:30

25 февраля, пятница

Полуфиналы. Начало матчей в 17:00

26 февраля, суббота

Финал одиночного разряда. Начало в 18:00

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