Теннис. WTA 1000. Цинциннати 2022: результаты, видео, расписание

С 15 по 21 августа в Цинциннати проходит турнир Western & Southern Open категории WTA 1000, собравший всех звезд женского тенниса. Возглавила посев первая ракетка мира Ига Швентек, также среди участниц свежеиспеченная чемпионка Торонто Симона Халеп, Онс Жабер, сестры Серена Уильямс и Винус Уильямс, Наоми Осака, Эмма Радукану, Дарья Касаткина и другие представительницы элиты. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Цинциннати.
- Подробно о жеребьевке и участницах турнирах WTA 1000 в Цинциннати читайте здесь
- Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA
Результаты
- 15 августа, понедельник
- Первый круг
- Елена Рыбакина (Казахстан) - Маяр Шериф (Египет) - 6:3, 6:2
- Аманда Анисимова (США) - Дарья Касаткина (9) - 6:4, 6:4
- Слоан Стивенс (США, WC) - Ализе Корне (Франция) - 6:1, 6:0
- Петра Квитова (Чехия) - Жиль Тайхманн (Швейцария) - 6:7(2), 7:6(6), 6:3
- Виктория Азаренко - Кайя Канепи (Эстония) - 6:3, 4:6, 6:3
- Екатерина Александрова - Лейла Фернандес (Канада, 13) - 6:4, 7:5
- Айла Томлянович (Австралия, Q) - Тэйлор Таунсенд (США, Q) - 6:4, 3:6, 7:5
- Кэти Макнейли (США, WC) - Александра Соснович - 6:3, 3:6, 7:6(2)
- Тереза Мартинцова (Чехия, Q) - Нурия Парризас-Диас (Испания, LL) - 6:7(4), 6:4, 6:3
- Каролин Гарсия (Франция, Q) - Петра Мартич (Хорватия, LL) - 6:3, 6:3
- Вероника Кудерметова - Барбора Крейчикова (Чехия) - 6:3, 6:3
- Элисон Риске (США) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) - 6:1 7:6(2)
- 16 августа, вторник
- Первый круг
- Чжан Шуай (Китай) - Наоми Осака (Япония) - 6:4, 7:5
- Каролина Плишкова (Чехия, 14) - Винус Уильямс (США) - 7:5, 6:1
- Эмма Радукану (Великобритания, 10) - Серена Уильямс (США) - 6:4, 6:0
- Мари Бузкова (Чехия) - Кори Гауфф (США, 11) - 7:5, 1:0 - отказ Гауфф
- Симона Халеп (Румыния, 15) - Анастасия Потапова - 6:4, 3:6, 6:3
- Мэдисон Киз (США) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 7:5, 6:3
- Сорана Кырстя (Румыния) - Белинда Бенчич (Швейцария, 12) - 6:2, 6:7(3), 6:4
- Шелби Роджерс (США) - София Кенин (США) - 6:2, 6:1
- Марта Костюк (Украина) - Камила Джорджи (Италия) - 6:4, 5:7, 6:4
- Алена Остапенко (Латвия, 16) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - 6:4, 6:4
- Элизе Мертенс (Бельгия) - Ангелина Калинина (Украина) - 6:1, 6:1
- Анна Калинская - Мартина Тревизан (Италия) - 7:6(2), 7:5
- Второй круг
- Каролин Гарсия (Франция) - Мария Саккари (Греция, 4) - 7:6(2), 6:7(6), 6:1
- Анетт Контавейт (Эстония. 2) - Тереза Мартинцова (Чехия) - 3:6, 7:5, 6:4
- 17 августа, среда
- Второй круг
- Эмма Радукану (Великобритания, 10) - Виктория Азаренко - 6:0, 6:2
- Айла Томлянович (Австралия) - Паула Бадоса (Испания, 3) - 6:7(3), 6:0, 6:2
- Онс Жабер (Тунис, 5) - Кэти Макнейли (США) - 6:4, 4:6, 7:6(6)
- Ига Швентек (Польша, 1) - Слоан Стивенс (США) - 6:4, 7:5
- Арина Соболенко (6) - Анна Калинская - 6:3, 4:1 - отказ Калинской
- Мэдисон Киз (США) - Алена Остапенко (Латвия, 16) - 6:4, 7:5
- Вероника Кудерметова - Симона Халеп (Румыния, 15) - отказ Халеп
- Петра Квитова (Чехия) - Сорана Кырстя (Румыния) - 6:2, 6:3
- Джессика Пегула (США, 7) - Марта Костюк (Украина) - 6:7(5), 6:1, 6:2
- Елена Рыбакина (Казахстан) - Гарбин Мугуруса (Испания, 8) - 6:3, 6:1
- Чжан Шуай (Китай) - Екатерина Александрова - 6:3, 6:4
- Элисон Риске (США) - Мари Бузкова (Чехия) - отказ Бусковой
- Элизе Мертенс (Бельгия) - Каролина Плишкова (Чехия, 14) - 7:6(3), 6:3
- Шелби Роджерс (США) - Аманда Анисимова (США) - отказ Анисимовой
- 18 августа, четверг
- Третий круг
- Мэдисон Киз (США) - Ига Швентек (Польша, 1) - 6:3, 6:4
- Джессика Пегула (США, 7) - Эмма Радукану (Великобритания, 10) - 7:5, 6:4
- Петра Квитова (Чехия) - Онс Жабер (Тунис, 5) - 6:4, 4:6, 6:0
- Арина Соболенко (6) - Шелби Роджерс (США) - 6:4, 6:7(2), 6:4
- Айла Томлянович (Австралия) - Вероника Кудерметова - 3:6, 7:6(4), 6:3
- Каролин Гарсия (Франция) - Элизе Мертенс (Бельгия) - 6:4, 7:5
- Елена Рыбакина (Казахстан) - Элисон Риске (США) - 6:2, 6:4
- Чжан Шуай (Китай) - Анетт Контавейт (Эстония, 2) - 2:6, 6:4, 6:4
- 19 августа, пятница
- Четвертьфиналы
- Мэдисон Киз (США) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 6:2, 6:4
- Каролин Гарсия (Франция) - Джессика Пегула (США, 7) - 6:1, 7:5
- Петра Квитова (Чехия) - Айла Томлянович (Австралия) - 6:2, 6:3
- Арина Соболенко (6) - Чжан Шуай (Китай) - 6:4, 7:6(1)
- 20 августа, суббота
- Полуфиналы
- Петра Квитова (Чехия) - Мэдисон Киз (США) - 6:7(6), 6:4, 6:3
- Каролин Гарсия (Франция) - Арина Соболенко (6) - 6:2, 4:6, 6:1
- 21 августа, воскресенье
- Финал
- Петра Квитова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция). Начало не ранее 21:00
- О предстоящем финале читайте здесь
Расписание
Теннис. WTA 1000. Western & Southern Open 2022. Цинциннати, США (Hard)
15 – 21 августа
время начала матчей - московское
15 августа, понедельник
Первый круг. Начало в 18:00
16 августа, вторник
Первый круг. Второй круг. Начало в 18:00
17 августа, среда
Второй круг. Начало в 18:00
18 августа, четверг
Третий круг. Начало в 18:00
19 августа, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 18:00
20 августа, суббота
Полуфиналы. Начало матчей дня в 18:00
21 августа, воскресенье
Финал. Начало в 21:00
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