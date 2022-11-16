Теннис. Хольгер Руне: датский вундеркинд, жонглирующий мячами

Молодой, талантливый и по-хорошему дерзкий. 19-летний Хольгер Руне ворвался в элиту мирового тенниса, обыграв несколько ведущих игроков, среди которых Новак Джокович, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас. Текущий сезон Руне начал 103-й ракеткой, весной выиграл свой первый титул на турнире ATP в Мюнхене, затем на своем дебютном Открытом чемпионате Франции сенсационно обыграл 5-ю ракетку мира Циципаса и вышел в 1/4 финала, в октябре выиграл турнир в Стокгольме, а в начале ноября Руне одержал верх над Джоковичем в финале Мастерса в Париже. Благодаря этой победе вундеркинд из Скандинавии вошел в историю как первый датчанин в первой десятке рейтинга ATP. Olympics рассказывает историю чудо-мальчика.

Руне обожал футбол и начал им заниматься в раннем детстве. Параллельно футболу в шесть лет стал играть в теннис. Случилось это благодаря его старшей сестре, которая любила корт и привлекла брата к игре. Они постоянно устраивали семейные состязания, теннис увлекал и захватывал. Руне понял, что командный вид спорта не дает ему столько эмоций и мотивации, по характеру он больше индивидуалист и перфекционист, любит контролировать ситуацию на спортивном поле. В итоге, он решил сосредоточиться на теннисе – в этой игре можно все время совершенствоваться, не зависеть в этот момент ни от кого, самостоятельно принимая решения и действуя.

Совместные тренировки с сестрой давали результат, мальчик быстро прогрессировал, и родители понимали, что талант, амбиции и азарт сына приведут его в профессиональный спорт и всячески поддерживали его стремления. Руне тем временем равнялся на лучших, его кумирами были легендарные Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

«Когда Хольгеру было 7-8 лет, он заявил, что хочет стать лучшим теннисистом мира. Он быстро освоил технические моменты, я обучил его всему, что касается работы ног, всего тела на корте. Мы через многое прошли вместе и росли друг с другом. Хольгер был очень целеустремленным ребенком, постоянно жадным до знаний, практики и новых свершений», – рассказывал в интервью Tennis Channel первый тренер Ларс Кристенсен, с которым Руне работает по сей день.

В 13 лет Руне начал тренироваться в академии Патрика Муратоглу, бывшего тренера Серены Уильямс. В дальнейшем Патрик признавался прессе, что с первой встречи с Руне у них возникла особая связь, он видел в игроке потенциал и будущее тенниса. Благодаря тренировкам в академии Хольгер добился заметных результатов на юниорском уровне: завоевал семь титулов в одиночном разряде, стал первой ракеткой мира среди юниоров.

В 2020 году Руне перешел на профессиональный уровень. В сентябре выиграл свой первый титул ITF на турнире в Швейцарии. В марте 2021 года дебютировал в туре ATP. Вскоре после этого датчанин добился впечатляющего прогресса, а всерьез заговорили о нем после US Open, где в дебютном матче с Джоковичем юный датчанин смог навязать серьезную борьбу титулованному теннисисту.

В 2022-м 19-летний Хольгер Руне ворвался в элиту мирового тенниса, обыграв несколько ведущих игроков Фото © 2022 Getty Images

Руне быстро прогрессировал. Начав сезон 2022 года 103-й ракеткой мира, датчанин сумел набрать обороты и в ноябре этого года войти в топ-10 рейтинга ATP. На счету Руне победы над топовыми игроками, 3 титула ATP в одиночном разряде.

Стефанос Циципас после поражения от Руне на Открытом чемпионате Франции сказал о сопернике: «Он последователен, очень точен. Не боится рисковать, у него экстремальная хватка, он буквально перемалывает своего соперника».

В октябре 2022 года в тренерскую команду Руне вошел Патрик Муратоглу, в академии которого он в детстве работал. Наставник отмечает уверенность, потенциал, страсть к игре и боевой настрой своего подопечного на каждый матч.

За пределами корта Руне любит отдыхать, следить за футболом и баскетболом, смотреть сериалы на Netflix. А еще он отлично жонглирует, этому его научил его первый тренер, который когда-то работал в цирке. Руне признается, что может жонглировать с 3-4 мячами, и он очень хорош в этом.