Теннис. «Ролан Гаррос» 2022: Итоги пятого дня: Циципас порадовал маму, Швентек справила юбилей

В пятый день открытого чемпионата Франции по теннису фортуна оказалась весьма благосклонна к фаворитам и местным, французским теннисистам. В третий круг «Ролан Гаррос»-2022 26 мая вышли Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Каспер Рууд, Паула Бадоса, Арина Соболенко и, конечно же, Ига Швентек, отдавшая на пути к своей юбилейной 30-й победе подряд всего два гейма. Из высоко сеяных неудачниц отметим только Каролину Плишкову, разгромно уступившей француженке Лоли Жанжан, да Даниэль Коллинз.

Расписание «Ролан Гаррос» смотрите здесь

О мужском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в мужском одиночном разряде смотрите здесь

О женском одиночном разряде читайте здесь

Все результаты и видео в женском одиночном разряде смотрите здесь

Медведев на удивление уверенно разобрался с Ласло Джере, взяв три сета подряд. При этом не сказать, что победа далась второй ракетке мира легко, несмотря на счет 6:3, 6:4, 6:3 соперники провели на корте два часа и 35 минут, а один из геймов длился около 16 минут. Причем сам Медведев после матча на пресс-конференции признал, что мяч у него летел не очень хорошо, поэтому приходилось много бегать. Что ж, зато проверка физической готовности получилась весьма неплоха – двигался и тянул мячи из углов Даниил ничуть не хуже, чем Карлос Алькарас в своей встрече днем ранее. Теперь Медведев встретится с Миомиром Кецмановичем. Параллельным курсом к четвертьфиналу движется и Рублев, обыгравший в четырех партиях (6:3, 3:6, 6:2, 6:3) достаточно сильно грунтовика Федерико Дельбониса. Андрей в третьем круге сыграет с Кристианом Гарином. Напомним, что Рублев и Медведев могут встретиться на стадии четвертьфинала, если, конечно, оба туда дойдут.

Ига Швентек пока громит соперниц на "Ролан Гаррос" Фото © Ryan Pierse

Очередной затяжной матч провел Циципас. Стефанос после пятисетовой победы над Лоренцо Музетти в четырех партиях переиграл Зденека Коларжа ровно за четыре часа 6:3, 7:6(8), 6:7(3), 7:6(7). Причем в четвертой партии на тай-брейке Зденек вел 6:2 и имел четверной сетбол. Родители Циципаса, сидевшие на трибунах, особенно его мама Юлия Сальникова, не скрывали своей нервозности. Ведь в пятой партии столь упорного матча могло случиться всякое. Но Стефанос, как примерный сын, решил порадовать маму и выиграл-таки в почти безнадежной ситуации четвертый сет, а с ним и матч. Также очередные победы одержали любимцы парижской публики – восходящая звездочка Уго Гастон и ветеран Жиль Симон, который в конце года планирует завершить карьеру.

У женщин после поражений Плишковой и Коллинз, которых, впрочем, и не причисляли к фаворитам, до третьего круга добрались только три теннисистки из топ-10. Естественно, Швентек в их числе – Элисон Риске первая ракетка мира отдала всего два гейма (6:0, 6:2). Кстати, ее победная серия длится не только 30 матчей, но и 99 дней – впечатляет. Бадоса, в свою очередь, не без труда справилась с Кайей Йуван – пришлось играть три партии. Зато Соболенко, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Елена Рыбакина не затратили слишком много сил, справившись в двух сетах. Кстати, в третьем круг Бадоса и Кудерметова сыграют между собой.