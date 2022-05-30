Теннис. «Ролан Гаррос» 2022. Четвертьфинал. Джокович – Надаль: что ждать и где смотреть

Две главные звезды открытого чемпионата Франции по теннису сыграют в Париже на сей раз в четвертьфинале. Рафаэль Надаль и Новак Джокович не встречались между собой почти год. Но место встречи изменить нельзя – впервые с полуфинала «Ролан Гаррос»-2021 они сразятся между собой вновь на грунтовых кортах French Open 31 мая 2022 года. Это будет их десятый матч только на «Ролан Гаррос» и 59-й в истории! Почти наверняка нас ждет феноменальный поединок между теннисными легендами.

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О том, как Джокович и Надаль пробились в четвертьфинал, читайте здесь. Понятно, что Новак на своем пути на «Ролан Гаррос» затратил меньше сил – всех соперников он обыграл в трех сетах. В то время как Рафа едва не споткнулся на Феликсе Оже-Альяссиме, промучившись с упорным канадцем все пять партий. С учетом этого факта, а также проблем со стопы, которые беспокоят великолепного испанца на протяжении последних недель, преимущество вроде как должно быть на стороне Джоковича.

К тому же и сам Рафа старается рассуждать о своих перспективах достаточно аккуратно. По его словам, он просто не знает, что ждет его в будущем – каждый матч с учетом сложностей со здоровьем может стать последним в карьере на «Ролан Гаррос». При этом Надаль не жалуется. «Две с половиной недели назад я даже не был уверен, что смогу сыграть в Париже». Теперь же я в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Мне не стоит жаловаться», - прокомментировал Рафа ситуацию на пресс-конференции. Добавив, что просто старается наслаждаться своими выступлениями на открытом чемпионате Франции. При этом, само собой, он не собирается сдаваться до матча – настраивается выдать свой максимум против принципиального оппонента.

Новак Джокович выиграл девять мачтей и 22 сета подряд Фото © Ryan Pierse

В свою очередь, Джокович действительно сумел после апрельских неудач выйти на пик формы. С учетом титула в Риме он выиграл девять матчей и 22 сета подряд. Новак уверен в себе, как всегда пластичен, вынослив, способен измотать конкурента. Можно быть уверенным, что такого сбоя, как в решающей партии финала в Белграде против Андрея Рублева, с ним не произойдет. «Многие ждали нашего матча с Надалем с тех пор, как опубликовали турнирную сетку. Рад, что провел на корте в Париже не так много времени, поскольку битва с Рафой на «Ролан Гаррос» требует отличной физподготовки», - заявил на пресс-конференции Джокович. Добавив, что это, вероятно, самый серьезный вызов, который может быть.

Действительно, Надаль – 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос»! Хотя и Джокович выигрывал открытый чемпионат Франции, завоевав титулы в 2016 и 2021 году. Также он единственный, кто обыгрывал Рафу на грунтовых парижских кортах дважды – в 2015-м в четвертьфинале, а в прошлом году в полуфинале. Тогда встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2 в его пользу. Тем не менее, по личным встречам на «Ролан Гаррос» Надаль ведет 7:2, хотя общий счет в пользу Джоковича 30:28.

Добавим, что три предыдущие встречи между ними также прошли на грунте – Рафа выиграл в финале «Ролан Гаррос»-2020 и Masters 2021 года в Риме, Новак – в полуфинале «Ролан Гаррос»-2021. Во многом предстоящий матч станет битвой характеров. Хотя и физподготовка сыграет важную роль - если Надаль сможет сыграть несколько часов на максимуме, то шансы выглядят равными, иначе фаворитом будет Джокович.

Теннис. «Большой шлем». «Ролан-Гаррос»-2022. Париж, Франция (Clay). Мужчины. Четвертьфинал

31 мая, вторник

Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5). Начало не ранее 21:45