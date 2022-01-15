Теннис. Расписание Australian Open-2022 с прямыми трансляциями

С 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне пройдет Australian Open - первый в сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Сразу семь теннисистов из России получили статус сеяных. У мужчин это прошлогодний финалист Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18), Карен Хачанов (28), у женщин - Анастасия Павлюченкова (10), Дарья Касаткина (25) и Вероника Кудерметова (28). Olympics представляет турнирное расписание Australian Open-2022 в мужском и женском одиночном разрядах
Теннис.Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде
17 – 30 января
время начала матчей – московское
17 января, понедельник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3:00
18 января, вторник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3:00
19 января, среда
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3:00
20 января, четверг
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3:00
21 января, пятница
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3:00
22 января, суббота
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3:00
23 января, воскресенье
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3:00
24 января, понедельник
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3:00
25 января, вторник
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3:00
26 января, среда
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3:00
27 января, четверг
Женщины. Полуфиналы. Начало матчей не ранее 11:30
28 января, пятница
Мужчины. Полуфиналы. Начало матчей не ранее 6:30
29 января, суббота
Женщины. Финал. Начало матча в 11:30
30 января, воскресенье
Мужчины. Финал. Начало матча в 11:30
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