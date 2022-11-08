Теннис. Next Gen ATP Finals. Милан 2022: результаты, видео, расписание

С 8 по 12 ноября 2022 года в Милане проходит итоговый теннисный турнир для молодежи Next Gen ATP Finals, в котором играют лучшие юные теннисисты мира (не старше 21 года) в нестандартном, но ярком формате (из пяти сетов до четырех геймов каждый). Пусть в турнире не участвуют Карлос Алькарас, Янник Синнер и Хольгер Руне, зато остальные юные таланты во главе с Лоренцо Музетти и Джеком Дрейпером в Милане играют. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов Next Gen ATP Finals.
Результаты
8 ноября, вторник
Групповой этап
Зеленая группа
- Иржи Лехечка (Чехия) - Франческо Пассаро (Италия) - 4:1, 4:3(7), 4:1
- Брэндон Накашима (США) - Маттео Арнальди (Италия)
Красная группа
- Лоренцо Музетти (Италия) - Чунь Синь Тсен (Китайский Тайбей) - 4:2, 4:2, 4:2
- Джек Дрейпер (Великобритания) - Доминик Штрикер (Швейцария)
Состав участников
Зеленая группа: Брэндон Накашима (США), Иржи Лехечка (Чехия), Франческо Пассаро (Италия), Маттео Арнальди (Италия)
Красная группа: Лоренцо Музетти (Италия), Джек Дрейпер (Великобритания), Чунь Синь Тсен (Китайский Тайбей), Доминик Штрикер (Швейцария)
Теннис. Next Gen ATP Finals 2022. Милан, Италия (Hard). Расписание
время начала матчей - московское
8 ноября, вторник
Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)
9 ноября, среда
Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)
10 ноября, четверг
Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)
11 ноября, пятница
Полуфиналы. Начало в 21:00 и не ранее 23:00
12 ноября, суббота
Финал. Начало в 23:00
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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP