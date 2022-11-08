Теннис. Next Gen ATP Finals. Милан 2022: результаты, видео, расписание

С 8 по 12 ноября 2022 года в Милане проходит итоговый теннисный турнир для молодежи Next Gen ATP Finals, в котором играют лучшие юные теннисисты мира (не старше 21 года) в нестандартном, но ярком формате (из пяти сетов до четырех геймов каждый). Пусть в турнире не участвуют Карлос Алькарас, Янник Синнер и Хольгер Руне, зато остальные юные таланты во главе с Лоренцо Музетти и Джеком Дрейпером в Милане играют. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов Next Gen ATP Finals.

Результаты

8 ноября, вторник

Групповой этап

Зеленая группа

Иржи Лехечка (Чехия) - Франческо Пассаро (Италия) - 4:1, 4:3(7), 4:1

Брэндон Накашима (США) - Маттео Арнальди (Италия)

Красная группа

Лоренцо Музетти (Италия) - Чунь Синь Тсен (Китайский Тайбей) - 4:2, 4:2, 4:2

Джек Дрейпер (Великобритания) - Доминик Штрикер (Швейцария)

Состав участников

Зеленая группа: Брэндон Накашима (США), Иржи Лехечка (Чехия), Франческо Пассаро (Италия), Маттео Арнальди (Италия)

Красная группа: Лоренцо Музетти (Италия), Джек Дрейпер (Великобритания), Чунь Синь Тсен (Китайский Тайбей), Доминик Штрикер (Швейцария)

Теннис. Next Gen ATP Finals 2022. Милан, Италия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

8 ноября, вторник

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

9 ноября, среда

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

10 ноября, четверг

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

11 ноября, пятница

Полуфиналы. Начало в 21:00 и не ранее 23:00

12 ноября, суббота

Финал. Начало в 23:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP