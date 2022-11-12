Теннис. Next Gen ATP Finals. Милан 2022. Финал. Накашима - Лехечка: что ждать и где смотреть

В финальном матче итогового теннисного турнира для молодежи Next Gen ATP Finals 12 ноября 2022 года в Милане сыграют 21-летние Брэндон Накашима и Иржи Лехечка. Конечно, по ходу нынешнего сезона эти теннисисты были менее заметны, чем Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Янник Синнер и Лоренцо Музетти, но также добились серьезного прогресса в результатах и настроены пополнить свою коллекцию престижным титулом чемпиона Next Gen ATP Finals.

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Накашима в 2022 году выиграл свой первый титул (на ATP 250 в Сан-Диего) и вошел в топ-50 рейтинга ATP, занимая в данный момент 49-ю строчку. Мало того, на турнире в Милане он показывает, пожалуй, свой лучший теннис в сезоне, проиграв за четыре матча только три партии (напомним, что матчи здесь проходят до трех побед в коротких, где достаточно взять четыре гейма, сетах). В полуфинале он одолел 41-ю ракетку мира Джека Дрейпера.

В свою очередь, Лехечка сейчас в рейтинге занимает 74-е место, успев по ходу сезона отметиться, в частности, полуфиналом ATP 500 в Роттердаме. В полуфинале он выбил победителя параллельной группы Доминика Штрикера, а предварительном этапе стал вторым, уступив как раз Накашими в трех партиях. До Next Gen ATP Finals соперники прежде не встречались. Отметим, что Музетти, считавшийся главным фаворитом в Милане, выбыл уже на групповом этапе, проиграв два матча из трех.

Теннис. Next Gen ATP Finals 2022. Милан, Италия (Hard). Финал

время начала матча - московское

12 ноября, суббота

Брэндон Накашима (США, 4) - Иржи Лехечка (Чехия, 5). Начало в 23:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP