Теннис. Next Gen ATP Finals. Милан 2022: что ждать и где смотреть

Итоговый теннисный турнир для молодежи Next Gen ATP Finals в 2022 году традиционно пройдет в Милане. С 8 по 12 ноября лучшие юные теннисисты мира (не старше 21 года) в нестандартном, но ярком формате, определят нового чемпиона. Правда, действующий победитель Next Gen ATP Finals 19-летний Карлос Алькарас, возглавляющий и взрослый рейтинг ATP, защищать прошлогодний титул не будет - испанец готовится к итоговому турниру ATP в Турине. Зато в Милане сыграют Хольгер Руне и Лоренцо Музетти, набравшие превосходную форму в концовке сезона.

Напомним, что формат матчей на молодежном итоговом заметно отличается от традиционного – игры проходят из пяти сетов до четырех геймов с решающим очком и тай-брейком при 3:3. Электронная фиксация аутов, которая была в новинку на первом молодежном турнире 2017 года, сейчас уже используется на многих соревнованиях. Кстати, по возрасту в Next Gen ATP Finals мог сыграть и 21-летнии Янник Синнер, победивший здесь еще в 2019-м (в 2020-м турнир не проводился), но он решил не приезжать в Милан, хотя в Турин квалифицироваться не сумел. Алькарас, в свою очередь, сейчас испытывает сложности со здоровьем, да и изначально планировал подготовиться к взрослому ATP Finals. В прошлогоднем молодежном финале испанец уверенно переиграл Себастьяна Корду (4:3, 4:2, 4:2), ныне вышедшего из возраста Next Gen.

Руне и Музетти в прошлом году не смогли пробиться в полуфинал, зато в 2022 году добились значительного прогресса. 19-летний Хольгер дебютировал в топ-20 в конце октября, завоевав в нынешнем сезоне два титула (в Мюнхене и Стокгольме), а в Париже впервые в карьере дошел до полуфинала турнира серии Masters. 20-летний Музетти, добравшийся в Париже до четвертьфинала, также выиграл два трофея – в Гамбурге и Неаполе. Сейчас Лоренцо находится в рейтинге совсем близко от топ-20 – на 23-м месте. Но и соперники, особенно в лице игроков топ-50 Джека Дрейпера и Брэндона Накашимы, также весьма опасны.

В прошлом году на молодежном итоговом турнире Хольгер Руне не вышел из группы, но сейчас будет в Милане одним из фаворитов Фото © Getty Images

Состав участников

Зеленая группа: Хольгер Руне (Дания), Брэндон Накашима (США), Иржи Лехечка (Чехия), Франческо Пассаро (Италия)

Красная группа: Лоренцо Музетти (Италия), Джек Дрейпер (Великобритания), Чунь Синь Тсен (Китайский Тайбей), Доминик Штрикер (Швейцария)

Теннис. Next Gen ATP Finals 2022. Милан, Италия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

8 ноября, вторник

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

9 ноября, среда

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

10 ноября, четверг

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

11 ноября, пятница

Полуфиналы. Начало в 21:00 и не ранее 23:00

12 ноября, суббота

Финал. Начало в 23:00

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP