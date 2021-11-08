Теннис. Next Gen ATP Finals. Милан-2021: где смотреть и что ждать

Супертурнир для молодых теннисных звезд Next Gen ATP Finals возвращается после двухлетнего перерыва и пройдет с 9 по 13 ноября 2021 года по традиции в Милане. Даже в отсутствие действующего чемпиона Янника Синнера, который по возрасту имел право на защиту титула, и Феликса Оже-Альяссима состав самых оригинальных теннисных соревнований года чрезвычайно хорош. Главным фаворитом считается испанец Карлос Алькарас.

Впервые турнир для поколения Next Gen (не старше 21 года) в ATP провели в 2017 году. Тогда в нем участвовало сразу трое россиян - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. В итоге, чемпионом стал Чон Хен, обыгравший в финале Рублева, а третье место занял Медведев. В 2018 году победу одержал Стефанос Циципас, в 2019 году – Синнер. Добавим, что рейтинговые очки ATP на этом турнире не положены, зато призовой фонд для молодежи внушителен – миллион и 300 тысяч долларов.

Кроме того, дополнительный ажиотаж вызывают экспериментальные правила – игры проходят из пяти сетов до четырех геймов с решающим очком и тай-брейком при 3:3, касание мячом сетки не приводит к переподаче, а зрителям разрешено ходить во время розыгрышей. Кстати, еще две инновации этого турнира уже стали обыденностью и на турнирах ATP – судей на линиях заменила электронная система, а на подачу отведено только 25 секунд.

Что касается состава участников, то18-летнего Алькараса уже многие сравнивают с его кумиром Рафаэлем Надалем. В рейтинге ATP Карлос поднялся уже на 32-ю строчку, а в чемпионской гонке-2021 занимает 21 место. Успел он выиграть свой дебютный титул – в Умаге. Но и соперники у него достойные – прежде всего, американец Себастьян Корда (39-я ракетка мира) и надежда Италии Лоренцо Музетти (58-я ракетка мира), едва не обыгравший на «Ролан Гаррос» Новака Джоковича. Можно ждать чудес и от одного из самых необычных современных игроков Юго Гастона (67-я ракетка мира), дошедшего до четвертьфинала на Masters в Париже. По регламенту восемь теннисистов поделены на две группы, в которых каждый сыграет с каждым. Затем пройдут полуфиналы и финал 14 ноября.

Состав участников

Группа А

Карлос Алькарас

Брендон Накашима

Хуан-Мануэль Серундоло

Хольгер Руне

Группа B

Себастьян Корда

Лоренцо Музетти

Себастьян Баес

Юго Гастон

Теннис. Next Gen ATP Finals-2021. Милан, Италия (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

9 ноября, вторник

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

10 ноября, среда

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

11 ноября, четверг

Групповой этап. Начало в 16:00 (дневные два матча) и в 21:30 (вечерние два матча)

12 ноября, пятница

Полуфиналы. Начало в 21:30

13 ноября, суббота

Финал. Начало в 23:00

Смотрите прямые трансляции Next Gen ATP Finals-2021 в Милане на каналах Eurosport 1 (11 ноября в 16:00 - на Eurosport 2) и в EurosportPlayer

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP