Теннис. Мужчины. Саудовская Аравия 2022: результаты, видео, расписание

Как проходит выставочный теннисный турнир в Саудовской Аравии с участием Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева
С 8 по 10 декабря 2022 года в пригороде Эр-Рияда проходит престижный выставочный теннисный турнир Diriyah Tennis Cup с участием таких звезд, как Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев и Тейлор Фриц. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов турнира в Саудовской Аравии.
По теме:
8 декабря, четверг
Первый раунд
Четвертьфиналы
Теннис Diriyah Tennis Cup. Эд-Дирьия, Саудовская Аравия, Hard. Расписание соревнований
время начала матчей – московское
8 декабря, четверг
1/8 финала. Начало в 11:00
Четвертьфиналы. Начало в 16:00
9 декабря, пятница
Полуфиналы одиночного и парного разрядов. Начало в 16:00
10 декабря, суббота
Финал парного разряда. Начало в 16:00
Финал одиночного разряда. Начало не ранее 20:00
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