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Теннис. Мужчины. Саудовская Аравия 2022: результаты, видео, расписание

Как проходит выставочный теннисный турнир в Саудовской Аравии с участием Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева

2 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТеннис
zverev18
(Фото © 2022 Getty Images)

С 8 по 10 декабря 2022 года в пригороде Эр-Рияда проходит престижный выставочный теннисный турнир Diriyah Tennis Cup с участием таких звезд, как Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев и Тейлор Фриц. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов турнира в Саудовской Аравии.

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Результаты

8 декабря, четверг

Первый раунд

  • Станислас Вавринка (Швейцария) - Маттео Берреттини (Италия) - 5:10, 10:4, 10:6
  • Кемерон Норри (Великобритания) - Ник Кирьос (Австралия) - 10:6, 10:6
  • Александр Зверев (Германия) - Доминик Тим (Австрия) - 10:8, 10:7
  • Хуберт Хуркач (Польша) - Доминик Штрикер (Швейцария) - 10:7, 10:5

Четвертьфиналы

  • Станислас Вавринка (Швейцария) - Андрей Рублев - 6:7(3), 6:2, 10:6
  • Даниил Медведев - Александр Зверев (Германия) - 6:0, 6:4

Теннис Diriyah Tennis Cup. Эд-Дирьия, Саудовская Аравия, Hard. Расписание соревнований

время начала матчей – московское

8 декабря, четверг

1/8 финала. Начало в 11:00

Четвертьфиналы. Начало в 16:00

9 декабря, пятница

Полуфиналы одиночного и парного разрядов. Начало в 16:00

10 декабря, суббота

Финал парного разряда. Начало в 16:00

Финал одиночного разряда. Начало не ранее 20:00

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Турнирную сетку смотрите здесь

Расписание по дням смотрите здесь

Все результаты и видео Кубка Дэвиса-2021 смотрите здесь

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