Теннис. Мужчины. Саудовская Аравия 2022: результаты, видео, расписание

С 8 по 10 декабря 2022 года в пригороде Эр-Рияда проходит престижный выставочный теннисный турнир Diriyah Tennis Cup с участием таких звезд, как Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев и Тейлор Фриц. Olympics на этой страничке публикует все результаты и видео лучших моментов турнира в Саудовской Аравии.

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