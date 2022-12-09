В финальном матче теннисного турнира Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии в пригороде Эр-Рияда 10 декабря встретятся Даниил Медведев и Тейлор Фриц. Примечательно, что Медведеву предстоит защищать титул, завоеванный три года назад.

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Медведев будет защищать свой титул

В декабре 2019 года Даниил в решающем матче Diriyah Tennis Cup обыграл Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:2 а в два последующих года эти соревнования не проводились. Но сейчас теннисный турнир в Саудовской Аравии проходит с размахом с участием сразу половины игроков топ-10. Поэтому уверенная игра Медведева, проведшего в 2022 года не самый лучший по своим меркам сезон, впечатляет. В четвертьфинале он отдал всего четыре гейма Александру Звереву (6:0, 6:4), а в полуфинале, пусть и в большей борьбе, одолел ветерана Станисласа Вавринку (6:4, 6:4).

Путь Фрица в финал получился более тернистым, ключом к победам стала успешная игра на тай-брейках. Тейлор одолел Хуберта Хуркача (7:6, 7:5) и Кэмерона Норри (7:6, 4:6, 10:6). В рейтинге ATP он сейчас идет девятым, Медведев – седьмым. Но по игре в Саудовской Аравии Даниил пока выглядит предпочтительнее, особенно на задней линии. Чувствуется, что на этом открытом харде ему очень комфортно. За него говорит и победа в единственной личной встрече – в четвертьфинале в Цинциннати в августе Медведев победил 7:6, 6:3.

Теннис Diriyah Tennis Cup. Эд-Дирьия, Саудовская Аравия, Hard. Финал одиночного разряда

время начала матчей – московское

10 декабря, суббота

Даниил Медведев – Тейлор Фриц (США). Начало не ранее 20:00