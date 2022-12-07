Теннис. Мужчины. Саудовская Аравия 2022: что ждать и где смотреть

Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас и другие теннисные звезды сыграют на выставочном турнире в Саудовской Аравии 8 – 10 декабря
Официально теннисный сезон ATP стартует только в конце декабря, но звездные игроки уже не прочь проверить свои силы на престижных выставочных турнирах. Первый из них – традиционный Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии, который пройдет с 8 по 10 декабря 2022 года в пригороде Эр-Рияда. На сей раз в нем выступят 12 теннисистов, в том числе сразу пять представителей топ-10 мирового рейтинга – Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Тейлор Фриц и Хуберт Хуркач. Кроме того, Александр Зверев именно в Саудовской Аравии вернется на корт после семи месяцев отсутствия на соревнованиях из-за травмы.
Циципас, Медведев, Рублев и Фриц, буквально несколько недель назад игравшие на ATP Finals в Турине, начнут сразу с четвертьфинала, остальным участникам придется стартовать матчами 1/8 финала. Где также будет на что посмотреть, поскольку сыграют Зверев, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос, Кэмерон Норри, Маттео Берреттини, Хуркач, Доминик Штрикер, Стэн Вавринка и Доминик Тим.
Очевидно, что для топ-игроков турнир в Саудовской Аравии является не только возможностью заработать, но и в соревновательных условиях опробовать тренировочные наработки межсезонья. При этом давление на теннисистов будет значительно меньше (на выставочных соревнованиях не надо защищать рейтинговые очки), а, значит, они могут играть расслабленно и показывать зрелищный теннис. Хотя, само собой, при этом никто не прочь взять титул.
Общий призовой фонд составит три миллиона долларов, а победитель трехдневного турнира в одиночном разряде заработает миллион долларов. Мало того, впервые в истории состязаний в Саудовской Аравии будет проведен и парный турнир. Пусть и отбор туда будет неординарный – те восемь игроков, кто останется за бортом полуфиналов в одиночке, 9 и 10 января разобьются на дуэты и попробуют взять титул Diriyah Tennis Cup в парном разряде. Причем победители этого утешительного парного состязания заработают по 250 тысяч долларов каждый.
Что касается правил, то в 1/8 финала одиночного разряда победители определятся в матче из трех тай-брейков до 10 очков. А с четвертьфиналов в одиночке и с полуфиналов в паре все будет по классическим правилам за исключением решающей партии, которую также заменит тай-брейк до 10 очков.
Теннис Diriyah Tennis Cup. Эд-Дирьия, Саудовская Аравия, Hard. Расписание соревнований
время начала матчей – московское
8 декабря, четверг
1/8 финала. Начало в 11:00
Четвертьфиналы. Начало в 16:00
9 декабря, пятница
Полуфиналы одиночного и парного разрядов. Начало в 16:00
10 декабря, суббота
Финал парного разряда. Начало в 16:00
Финал одиночного разряда. Начало не ранее 20:00
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