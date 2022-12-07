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Теннис. Мужчины. Саудовская Аравия 2022: что ждать и где смотреть

Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас и другие теннисные звезды сыграют на выставочном турнире в Саудовской Аравии 8 – 10 декабря

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТеннис
tsitsipas36
(Фото © 2022 Getty Images)

Официально теннисный сезон ATP стартует только в конце декабря, но звездные игроки уже не прочь проверить свои силы на престижных выставочных турнирах. Первый из них – традиционный Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии, который пройдет с 8 по 10 декабря 2022 года в пригороде Эр-Рияда. На сей раз в нем выступят 12 теннисистов, в том числе сразу пять представителей топ-10 мирового рейтинга – Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Тейлор Фриц и Хуберт Хуркач. Кроме того, Александр Зверев именно в Саудовской Аравии вернется на корт после семи месяцев отсутствия на соревнованиях из-за травмы.

Зверев вернется после семи месяцев вне тенниса

Циципас, Медведев, Рублев и Фриц, буквально несколько недель назад игравшие на ATP Finals в Турине, начнут сразу с четвертьфинала, остальным участникам придется стартовать матчами 1/8 финала. Где также будет на что посмотреть, поскольку сыграют Зверев, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос, Кэмерон Норри, Маттео Берреттини, Хуркач, Доминик Штрикер, Стэн Вавринка и Доминик Тим.

Очевидно, что для топ-игроков турнир в Саудовской Аравии является не только возможностью заработать, но и в соревновательных условиях опробовать тренировочные наработки межсезонья. При этом давление на теннисистов будет значительно меньше (на выставочных соревнованиях не надо защищать рейтинговые очки), а, значит, они могут играть расслабленно и показывать зрелищный теннис. Хотя, само собой, при этом никто не прочь взять титул.

Общий призовой фонд составит три миллиона долларов, а победитель трехдневного турнира в одиночном разряде заработает миллион долларов. Мало того, впервые в истории состязаний в Саудовской Аравии будет проведен и парный турнир. Пусть и отбор туда будет неординарный – те восемь игроков, кто останется за бортом полуфиналов в одиночке, 9 и 10 января разобьются на дуэты и попробуют взять титул Diriyah Tennis Cup в парном разряде. Причем победители этого утешительного парного состязания заработают по 250 тысяч долларов каждый.

Александр Зверев возвращается на корт после семи месяцев восстановления
Александр Зверев возвращается на корт после семи месяцев восстановления (2022 Getty Images)

Что касается правил, то в 1/8 финала одиночного разряда победители определятся в матче из трех тай-брейков до 10 очков. А с четвертьфиналов в одиночке и с полуфиналов в паре все будет по классическим правилам за исключением решающей партии, которую также заменит тай-брейк до 10 очков.

Теннис Diriyah Tennis Cup. Эд-Дирьия, Саудовская Аравия, Hard. Расписание соревнований

время начала матчей – московское

8 декабря, четверг

1/8 финала. Начало в 11:00

Четвертьфиналы. Начало в 16:00

9 декабря, пятница

Полуфиналы одиночного и парного разрядов. Начало в 16:00

10 декабря, суббота

Финал парного разряда. Начало в 16:00

Финал одиночного разряда. Начало не ранее 20:00

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