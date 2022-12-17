Андрей Рублев и Стефанос Циципас встретятся в финале Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби
В финальном матче традиционного выставочного теннисного турнира Mubadala World Tennis Championship 2022 в Абу-Даби сыграют 18 декабря Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Причем Рублев будет защищать свой прошлогодний титул. Андрей в Абу-Даби в этом году не проиграл ни одной партии, причем в полуфинале он разгромил лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, отдав тому всего три гейма. В свою очередь, Циципас также выглядит на Mubadala World Tennis Championship очень уверенно. Примечательно, что буквально месяц назад теннисисты встречались в матче за выход в полуфинал на ATP Finals. И тогда верх взял Рублев.
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Неделю назад на предыдущих выставочных соревнованиях в Саудовской Аравии Рублев с Циципасом выступили не слишком удачно. Андрей в первом же матче (четвертьфинале) проиграл Станисласу Вавринке, а Циципас также на старте уступил Кэмерону Норри. Но за несколько дней оба явно обрели уверенность и прибавили в качестве игры. В четвертьфиналах Андрей со счетом 7:6, 6:4 справился с Борной Чоричем, а Циципас взял реванш у Норри – 6:1, 6:4. Дальше их ждали два первых сеяных, получивших прямые путевки в полуфинал – Алькарас и третья ракетка мира Каспер Рууд.
Конечно, Рублев и Циципас прибились к корту на предыдущей стадии, получив определенное преимущество. И выдали классные матчи Однако надо признать, что и их оппоненты по полуфиналу были далеки от совершенства. Рууд взял всего четыре гейма у Циципаса, проиграв 2:6, 2:6, а Алькарас и вовсе ограничился тремя выигранными геймами, уступив 2:6, 1:6. Хотя надо признать, что временами Карлос навязывал борьбу и даже зарабатывал брейк-пойнты, но Рублев отыгрывался благодаря в основном классной подачи. К тому у Карлоса не шли его фирменные укороченные. Как бы то ни было, он не выглядел сильно расстроенным, объяснив неудачу недостаточным количеством тренировок – в начале ноября в Париже Алькарас получил травму, пропустив итоговый ATP Finals. В свою очередь, Рууд, напротив, играл в зимний перерыв многовато, устроив турне на пару с Рафаэлем Надалем.
«Я очень доволен качеством игры. Конечно, я не прочь защитить прошлогодний титул, буду стараться показать свой максимум. Но это наверняка будет очень интересный и непростой матч, со Стефаносом играть непросто. Надеюсь, публика получит удовольствие от предстоящей встречи», - сказал Андрей в интервью на корте. Напомним, что в 2021-м он в финале в Абу-Даби победил Энди Маррея. Счет официальных личных встреч между Рублевым и Циципасом 6:5 в пользу Стефаноса. В 2022 году Циципас выиграл дважды, но на ATP Finals последний на данный момент матч взял Рублев 3:6, 6:3, 6:2. В финалах их счет 1:1 – в 2020 году Рублев победил в Гамбурге, а в 2021 году Циципас взял реванш в Монте-Карло.
Теннис**. Mubadala World Tennis Championship 2022. Абу-Даби, ОАЭ (Hard).**
Время начала матчей – московское
18 декабря, воскресенье
Матч за третье место. Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия). Начало в 12:00
Финал. Андрей Рублев – Стефанос Циципас (Греция). Начало не ранее 14:00
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