В финальном матче традиционного выставочного теннисного турнира Mubadala World Tennis Championship 2022 в Абу-Даби сыграют 18 декабря Андрей Рублев и Стефанос Циципас. Причем Рублев будет защищать свой прошлогодний титул. Андрей в Абу-Даби в этом году не проиграл ни одной партии, причем в полуфинале он разгромил лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса, отдав тому всего три гейма. В свою очередь, Циципас также выглядит на Mubadala World Tennis Championship очень уверенно. Примечательно, что буквально месяц назад теннисисты встречались в матче за выход в полуфинал на ATP Finals. И тогда верх взял Рублев.

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Рублев разгромил Алькараса

Неделю назад на предыдущих выставочных соревнованиях в Саудовской Аравии Рублев с Циципасом выступили не слишком удачно. Андрей в первом же матче (четвертьфинале) проиграл Станисласу Вавринке, а Циципас также на старте уступил Кэмерону Норри. Но за несколько дней оба явно обрели уверенность и прибавили в качестве игры. В четвертьфиналах Андрей со счетом 7:6, 6:4 справился с Борной Чоричем, а Циципас взял реванш у Норри – 6:1, 6:4. Дальше их ждали два первых сеяных, получивших прямые путевки в полуфинал – Алькарас и третья ракетка мира Каспер Рууд.

Конечно, Рублев и Циципас прибились к корту на предыдущей стадии, получив определенное преимущество. И выдали классные матчи Однако надо признать, что и их оппоненты по полуфиналу были далеки от совершенства. Рууд взял всего четыре гейма у Циципаса, проиграв 2:6, 2:6, а Алькарас и вовсе ограничился тремя выигранными геймами, уступив 2:6, 1:6. Хотя надо признать, что временами Карлос навязывал борьбу и даже зарабатывал брейк-пойнты, но Рублев отыгрывался благодаря в основном классной подачи. К тому у Карлоса не шли его фирменные укороченные. Как бы то ни было, он не выглядел сильно расстроенным, объяснив неудачу недостаточным количеством тренировок – в начале ноября в Париже Алькарас получил травму, пропустив итоговый ATP Finals. В свою очередь, Рууд, напротив, играл в зимний перерыв многовато, устроив турне на пару с Рафаэлем Надалем.