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Теннис. Мужчины. Абу-Даби 2022: что ждать и где смотреть

Карлос Алькарас, Каспер Рууд, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и другие теннисные звезды сыграют на Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби 16 – 18 декабря

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТеннис
alcaraz39
(Фото © Getty Images)

В декабре 2022 года выставочные теннисные топ-турниры проходят практически в режиме нон-стоп. После турнира в Саудовской Аравии, выигранного Тейлором Фрицем, звезды сыграют с 16 по 18 декабря в Абу-Даби на традиционном Mubadala World Tennis Championship, где защищать прошлогодний чемпионский титул предстоит Андрею Рублеву. А главной звездой турнира в Абу-Даби станет первая ракетка мира Карлос Алькарас, с которым Рублев может сыграть уже на стадии полуфинала.

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Нынешний Mubadala World Tennis Championship станет уже 14-м. Впервые соревнования провели еще в 2009-м, а первым чемпионом стал Энди Маррей, переигравший в финале Рафаэля Надаля. Именно Надаль с пятью титулами является самым титулованным на турнире в Абу-Даби, четырежды здесь побеждал Новак Джокович, дважды – Маррей, по разу – Кевин Андерсон и Рублев. В прошлогоднем финале Рублев победил Маррея 6:4, 7:6.

На сей раз впервые мы увидим на турнире в Абу-Даби Алькараса. Напомним, Карлос из-за травмы не смог принять участие в середине ноября ATP Finals, но Алькарас уже возобновил полноценные тренировки и настроен всерьез проверить себя на Mubadala World Tennis Championship. По регламенту Карлос пропустит четвертьфинал, а начнет сразу с полуфинала, где его соперником станет победитель пары Рублев и Борны Чорича. Последний заменил Фрэнсиса Тиафо.

Каспер Рууд в межсезонье успел провести теннисное турне по Южной Америке с Рафаэлем Надалем
Каспер Рууд в межсезонье успел провести теннисное турне по Южной Америке с Рафаэлем Надалем (Getty Images)

Еще одним полуфиналистом сразу стал Каспер Рууд. Норвежец закончил год третьей ракеткой мира, причем сыграл в финалах «Ролан Гаррос», US Open и ATP Finals. Первым соперником норвежца станет лучший в игре Стефаноса Циципаса и Кэмерона Норри. Как и Рублев, Циципас и Норри играли в Саудовской Аравии, однако только Норри выступил на турнире в пригороде Эр-Рияда в одиночном разряде относительно удачно. Он добрался до полуфинала, обыграв Ника Кирьоса и Циципаса, а затем уступил на решающем супертайбрейке будущему чемпиону Фрицу.

Кроме того, в Абу-Даби в выставочном формате пройдет и женский матч, в котором вторая ракетка мира Онс Жабер встретится с чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану. Любопытно, что в прошлом году Радукану должна была встретиться в Абу-Даби с Белиндой Бенчич, но отказалась от участия из-за положительного теста на коронавирус. Заменила ее как раз Жабер, победившая Бенчич со счетом 6:3, 4:6, 10:8.

Теннис**. Mubadala World Tennis Championship 2022. Абу-Даби, ОАЭ (Hard). Расписание**

Время начала матчей – московское

16 декабря, пятница

Стефанос Циципас (Греция) – Кэмерон Норри (Великобритания). Начало в 15:00

Андрей Рублев – Борна Чорич (Хорватия). Начало не ранее 17:00

Эмма Радукану (Великобритания) – Онс Жабер (Тунис). Начало не ранее 19:00

17 декабря, суббота

Матч за пятое место. Начало в 14:00

Полуфинал №1. Каспер Рууд (Норвегия) – победитель матча Циципас / Норри. Начало не ранее 16:00

Полуфинал # 2. Карлос Алькарас (Испания) – победитель матча Рублев / Чорич. Начало не ранее 18:00

18 декабря, воскресенье

Матч за третье место. Начало в 12:00

Финал. Начало не ранее 14:00

Расписание по дням смотрите здесь

Все результаты и видео Кубка Дэвиса-2021 смотрите здесь

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