Теннис. Мужчины. Абу-Даби 2022: что ждать и где смотреть

В декабре 2022 года выставочные теннисные топ-турниры проходят практически в режиме нон-стоп. После турнира в Саудовской Аравии, выигранного Тейлором Фрицем, звезды сыграют с 16 по 18 декабря в Абу-Даби на традиционном Mubadala World Tennis Championship, где защищать прошлогодний чемпионский титул предстоит Андрею Рублеву. А главной звездой турнира в Абу-Даби станет первая ракетка мира Карлос Алькарас, с которым Рублев может сыграть уже на стадии полуфинала.

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Нынешний Mubadala World Tennis Championship станет уже 14-м. Впервые соревнования провели еще в 2009-м, а первым чемпионом стал Энди Маррей, переигравший в финале Рафаэля Надаля. Именно Надаль с пятью титулами является самым титулованным на турнире в Абу-Даби, четырежды здесь побеждал Новак Джокович, дважды – Маррей, по разу – Кевин Андерсон и Рублев. В прошлогоднем финале Рублев победил Маррея 6:4, 7:6.

На сей раз впервые мы увидим на турнире в Абу-Даби Алькараса. Напомним, Карлос из-за травмы не смог принять участие в середине ноября ATP Finals, но Алькарас уже возобновил полноценные тренировки и настроен всерьез проверить себя на Mubadala World Tennis Championship. По регламенту Карлос пропустит четвертьфинал, а начнет сразу с полуфинала, где его соперником станет победитель пары Рублев и Борны Чорича. Последний заменил Фрэнсиса Тиафо.