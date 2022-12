Теннис. Мужчины. Абу-Даби 2022: что ждать и где смотреть

Кроме того, в Абу-Даби в выставочном формате пройдет и женский матч, в котором вторая ракетка мира Онс Жабер встретится с чемпионкой US Open-2021 Эммой Радукану . Любопытно, что в прошлом году Радукану должна была встретиться в Абу-Даби с Белиндой Бенчич , но отказалась от участия из-за положительного теста на коронавирус. Заменила ее как раз Жабер, победившая Бенчич со счетом 6:3, 4:6, 10:8.

Еще одним полуфиналистом сразу стал Каспер Рууд . Норвежец закончил год третьей ракеткой мира, причем сыграл в финалах «Ролан Гаррос», US Open и ATP Finals. Первым соперником норвежца станет лучший в игре Стефаноса Циципаса и Кэмерона Норри . Как и Рублев, Циципас и Норри играли в Саудовской Аравии, однако только Норри выступил на турнире в пригороде Эр-Рияда в одиночном разряде относительно удачно. Он добрался до полуфинала, обыграв Ника Кирьоса и Циципаса, а затем уступил на решающем супертайбрейке будущему чемпиону Фрицу.

