Теннис. Masters в Париже-2021. Полуфинал. Медведев - Зверев: что ждать и где смотреть

Россиянин Даниил Медведев близок к защите прошлогоднего титула на теннисном турнире серии Masters в Париже. Причем в полуфинале 6 ноября Медведев сыграет в «Берси» с соперником по прошлогоднему финалу – Александром Зверевым.

Очевидно, что Даниил проводит превосходный сезон, доказательством чему служит его победа на US Open в начале сентября. Однако при этом до полуфинала в 2021 году он добирался не так и часто – всего шесть раз. Пять раз (на Australian Open, US Open, в Торонто, на Мальорке и в Марселе) он побеждал на этой стадии и лишь однажды (в Цинциннати) проиграл в полуфинале Андрею Рублеву. В Париже Медведев пока играет не идеально, но этого хватает для продвижения по турнирной сетке. В первом матче (он начинал со второго круга) россиянин переиграл Илью Ивашко 7:5, 6:4, затем изрядно помучался с Себастьяном Кордой, уступив ему первый сет, но все же выиграв 4:6, 6:1, 6:3. А в четвертьфинале вынужден был сражаться не только с сенсацией нынешнего Masters в Париже Юго Гастоном, но и неистово поддерживающей 21-летнего теннисиста публикой.

Гастон с его феноменальными укороченными ударами и рваной игрой в первом сете сумел создать дискомфорт для второй ракетки мира. Мало того, он даже вел 5:4 и 40:0 на своей подаче, однако не сумел реализовать тройной матчбол. В итоге, партия завершилась на тай-брейке со счетом 9:7 в пользу россиянина. Второй сет, несмотря на резвый старт Медведева 4:0, также получился сложным. Француз сражался неистово, сократил разрыв до минимума, но все же уступил 6:7, 4:6.

Зверев в данный момент в рейтинге занимает четвертую строчку. И если Медведев после вылета с Индиан-Уэллс не играл больше двух недель, то Зверев перед поездкой в Париж успел завоевать титул в Вене, одолев в финале Фрэнсиса Тиафо. В столице Франции немецкий теннисист продлил победную серию до восьми матчей, переиграв Душана Лайовича (6:3, 7:6), Григора Димитрова (7:6, 6:7, 6:2) и в полуфинале Каспера Рууда (7:5, 6:4). Не сказать, что и Александр демонстрирует свой лучший теннис, хотя в целом он выглядит довольно свежо. Кстати, предстоящий поединок Медведева и Зверева станет для них юбилейным – десятым.

Александр ведет в противостоянии с Даниилом 5:4, однако россиянин выиграл три последних матча. Это как раз финал Masters в Париже год назад (5:7, 6:4, 6:1), матч группового раунда на итоговом турнире ATP-2020 в Лондоне (6:3, 6:4) и на ATP Cup-2021 в феврале в Мельбурне (3:6, 6:3, 7:5). Правда, с тех пор оба завоевали по важнейшему титулу – Зверев стал олимпийским чемпионом Токио, а Медведев – победителем US Open. В полуфинале в Париже фаворитом все же выглядит россиянин, поскольку он великолепен в зале – выиграл 18 из 19 последних игр.

Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters-2021. Париж, Франция (Hard). Полуфиналы

время начала матчей - московское

6 ноября, суббота

Новак Джокович (1) – Хуберт Хуркач (7). Начало не ранее 16:00

Даниил Медведев (2) – Александр Зверев (4). Начало не ранее 18:30

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