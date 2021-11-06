Теннис. Masters в Париже-2021. Финал. Медведев - Джокович: что ждать и где смотреть

Впервые в нынешнем сезоне в финале турнира серии Masters сыграют первая и вторая ракетка мира – лидер мирового рейтинга Новак Джокович в Париже 7 ноября встретится со своим основным преследователем Даниилом Медведевым. И пусть, выиграв полуфинал в «Берси», Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам 2021 года, предстоящий матч Новака и Даниила все равно имеет большое значение для борьбы за лидерство в не столь отдаленном будущем.

В нынешнем сезоне Джокович и Медведев встречались уже дважды, причем оба раза в финалах. Но то были турниры «Большого шлема». На Australian Open победил серб в трех сетах, зато на US Open россиянин также в трех партиях взял убедительный реванш, не позволив Новаку добиться феноменального достижения – взять все четыре Гранд-слэма на протяжении одного календарного года. С тех пор Джокович вообще не играл на турнирах, но в начале ноября вернулся в ATP-тур. Во многом, его подвигла на это как раз борьба за звание теннисиста № 1 по итогам года. И выйдя в финал в Париже, он обеспечил себе лидерство в рейтинге в 2021-м. Кстати, установив-таки рекорд – никто прежде не завершал в ранге первой ракетки мира на протяжении семи сезонов, а Джоковичу сейчас это удалось. Пусть в столице Франции после перерыва он и выглядел порой уязвимо.

Уже в стартовом матче (во втором круге) Новак с трудом одолел Мартона Фучовича 6:2, 4:6, 6:3, затем получил незапланированный день отдыха из-за отказа Гаэля Монфиса, а в четвертьфинале справился с уставшим после полутора недель тенниса в режиме нон-стоп Тейлором Фрицем 6:4, 6:3. Полуфинал против Хуберта Хуркача получился сверхнапряженным. Серб порой не скрывал негативных эмоций, но все же победил на тай-брейке решающего сета. Итоговый счет – 4:6, 6:0, 7:6.

Медведев, по сравнению с Джоковичем, провел свой полуфинал куда более спокойно. Хотя оппонировал ему олимпийский чемпион Токио Александр Зверев. Тем не менее, Даниил вновь доказал, что в зале на харде он великолепно чувствует мяч. Глубина его ударов в игре против Зверева очень впечатляла, мячи ложились под линии, не давая немецкому теннисисту возможности развивать атаки, заставляя рисковать и ошибаться. В затяжных розыгрышах Медведев смотрелся намного предпочтительнее, изматывая соперника. Во втором сете Александр не выдержал такой тягучей и безошибочной игры и, уступив свою подачу, в гневе сломал ракетку. Позволив затем сделать россиянину еще один брейк. Итог – 6:2, 6:2 в пользу Даниила. Теперь ему остается один шаг до защиты прошлогоднего титула.

Напомним, в 2020 году Медведев победил в финале Зверева, а Джокович тот турнир в Париже пропускал. На сей раз лидеры мужского тенниса сразятся между собой. Если в сезоне-2021 счет личных встреч у них равных (1:1), то в общей сложности в девяти матчах у Джоковича – пять побед, у Даниила – четыре. При этом из последних шести игр Медведев выиграл четырежды. «Чтобы обыграть Новака, надо показать свой лучший теннис. Что я и попробую сделать», - приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters-2021. Париж, Франция (Hard). Финал

время начала матчей - московское

7 ноября, воскресенье

Даниил Медведев (2) – Новак Джокович (1). Начало не ранее 17:00

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