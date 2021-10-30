Теннис. Masters в Париже-2021: что ждать и где смотреть

Теннисный сезон близок к своему завершению – заключительным турниром итоговым турниром ATP станет традиционный Masters в Париже, который состоится с 1 по 7 ноября 2021 года. В прошлом году этот турнир категории ATP 1000 на харде в Берси выиграл Даниил Медведев, но на сей раз в сетке можно обнаружить лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, не выступавшего на турнирах почти два месяца. Вместе с тем парижский Masters можно смело называть одним из самых успешных турниров для россиян.

В общей сложности с 2000 года российские теннисисты завоевали здесь сразу шесть титулов. Наибольших успехов достиг Марат Сафин, первенствовавший в 2000, 2002 и 2004 годах, Николай Давыденко побеждал здесь в 2006 году, Карен Хачанов – в 2018-м, а в 2020-м в финале Медеведев переиграл Александра Зверева, получив заряд уверенности перед триумфальным итоговым турниром. Впрочем, не стоит забывать, что рекордсменом по титулам на парижском харде с пятью победами является как раз Джокович, само собой, получивший первый номер посева.

Новак после поражения в финале US Open от Медведева взял паузу, но все же вернулся в самой концовке сезона. По регламенту восьмерка первых сеяных освобождена от матчей первого круга, во втором Джокович встретится с Фабио Фоньини или Мартоном Фучовичем, затем «по курсу» Гаэль Монфис или Николоз Басилашвили, а в четвертьфинале возможен матч с чемпионом Индиан-Уэллс Кэмероном Норри или россиянином Андреем Рублевым (6). В свою очередь, у Рублева, в последние недели выигравшего в Москве и Петербурге в сумме лишь один матч, уже во втором круге будет сложный оппонент – Тейлор Фриц либо Лоренцо Сонего. Также в этой половине Стефанос Циципас (3) и Хуберт Хуркач (7).

Медведев, посеянный вторым, отдыхал две недели после вылета с Индиан-Уэллс. Начнет он турнир в Париже встречей с победителем матча Ильи Ивашко и Альберта Рамоса-Виньоласа, а затем его могут ждать либо россиянин Аслан Карацев либо Марин Чилич. В четвертьфинале возможен поединок с кем-то из вундеркиндов – Янником Синнером (8) или Карлосом Алькарасом. А в полуфинале наиболее вероятный соперник – Зверев (4), хотя тому в третьем круге, не исключено, надо будет преодолеть сопротивление экс-чемпиона Хачанова или Григора Димитрова, а в четвертьфинале – Каспера Рууда (6). Не забудем также, что до сих пор сохраняется интрига в борьбе за звание первой ракетки мира, где, правда, преимущество Джоковича над Медведевым составляет внушительные 1900 очков. Кроме того, идет сражение за две оставшиеся путевки на итоговый между Руудом, Синнером, Хуркачем, Норри, Феликсом Оже-Альяссимом и Карацевым.

Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters-2021. Париж, Франция (Hard). Расписание

1 – 7 ноября

время начала матчей - московское

1 ноября, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

2 ноября, вторник

Первый круг / Второй круг. Начало матчей в 13:00

3 ноября, среда

Второй круг. Начало матчей в 13:00

4 ноября, четверг

Третий круг. Начало матчей в 13:00

5 ноября, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 16:00

6 ноября, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 16:00

7 ноября, воскресенье

Финал. Начало в 17:00

Смотрите прямые трансляции Rolex Paris Masters-2021 в Париже на каналах Eurosport 1 и в EurosportPlayer

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP